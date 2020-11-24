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Ünlü Tiktok ve YouTube Fenomeni Eda Sakız Kimdir? Kaç yaşındadır? Nerede doğmuştur?

Ünü youtube ve tiktok fenomenlerinden olan Eda Sakız ifşa edilen ses kayıtlarından sonra merak ediliyor. Youtube ve Tiktok fenomeni Eda Sakız yaşadığı talihsiz olaydan sonra internette en çok aranan isimlerden biri olmuştur. Ünlü tiktok fenomeni Eda Sakızın kim olduğu araştırılmaya devam ediliyor.

24 Kasım 2020 Salı 13:32
Ünlü Tiktok ve YouTube Fenomeni Eda Sakız Kimdir? Kaç yaşındadır? Nerede doğmuştur?
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Tiktok ve Youtube fenomenlerinden olan Eda Sakız son günlerde çektiği videolardan çok intenet ortamına sızdırılan ses kayıtlarıyla gündemde. Ünlü Tiktok fenomeni Eda Sakız bu şok ses kayıtlarıyla herkes tarafından merak ediliyor.

Tiktok ve Youtube Fenomeni Eda Sakız Kimdir?                      


1999 Senesinde Mersin ilimizde doğan Eda Sakız’ın boyu 1.68 cm, kilosu ise 60’tır. Başarılı isim günümüzde yaşantısını İstanbul’da sürdürmektedir. Hayallerine giden yolun İstanbul’dan geçtiğini düşündüğünü bu sebeple de İstanbul’a taşınmaya karar verdiğini belirtmiştir.

5 sene kadar bir otelde barmen olarak çalışmıştır. Daha sonra sosyal medya üzerine yoğunlaşmış, maddi olarakta kendisine getirileri olması ve hayallerini gerçekleştirmek adına mesleğini bırakmıştır. Hayranları için Antalya da 3 kez buluşma gerçekleştirmiş ve hayranları tarafından bir çok hediyeler kendisine verilmiştir. Sosyal medya fenomeni Eda Sakız’ın Tiktok’ta 1.7 milyondan fazla takipçisi ve 105 milyondan fazla beğenisi bulunuyor. Aynı zamanda YouTube’da 250 binden fazla abonesi bulunmaktadır. Öte yandan Instagram’da ise 320 binden fazla takipçisi bulunuyor. 



Son Güncelleme: 24.11.2020 13:32
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Anahtar Kelimeler:
TikTokEDA SAKIZSES KAYIT
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