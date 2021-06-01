Ünlü sunucu Erim Özşen kimdir?

Erim Özşen kimdir nerelidir gibi sorulan oldukça merak konusu. Bu haberimizde Erim Özşen’le ilgili edinilen tüm detayların okurlar için derlendi.

Erim Özşen kimdir?

Denizci bir babaya sahip olmanın etkisiyle çocukluğunu pek çok ülkede yaşayarak geçirmiştir. Ankara’da yaşadığı yıllarda buz hokeyi oynamaya başlayan Özşen bu konuda profesyonelleşip yılında 18 yaş altı Milli Takım’da oynamaya başlamıştır. Bu esnada başarılı bir öğrencilik hayatı yaşamış ve dans etmiştir. Eğitim hayatına dair edinilen bilgilere göre üniversite hayatına ilk olarak Veterinerlik Fakültesini kazanarak başlamıştır. Lakin her zaman aklında iletişim okumak kalmıştır. İçindeki bu arzuyu atamamış ve veterinerliği bırakıp ODTÜ’de radyoculuk yapmaya başlamıştır. Ardından Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar İletişim ve Tasarım Bölümü’nü kazanarak burada lisans eğitimini tamamlamıştır.

Kariyerinin radyoculuk alanında devam ettiren Emir Özşen, veterinerlik fakültesi günlerinden esinlenerek Lokal Anestezi ismi ile kariyerine devam etmiştir. 2006 yılından televizyonda yayınlanmayan ilk talk Show programını yaratmış ve İstanbul serüveni başlamıştır. Bu süreçte Kenan Doğulu ile yollarının kesişmesinin ardından Aşk Kokusu klibinin çekimlerinin üstlenmiştir. Ardından pek çok klip için kreatif direktörlüğü yapmıştır. Tunelere çıkarak gençlerle de bir araya gelmiştir. 12.12.12 yılında #140saniye isimli akımı başlatmış ve her an herkesin karşısına birilerinin çıkacağını söylediği bir talk showla kariyerine devam etmiştir.

Yaptığı talk showlarından bazıları, Lokal Anestezi, 140 saniye, Gece Mektebi ve Zuhal Chat Sessions. 2006 yılında yarattığı ilk talk show’u Lokal Anestezi’ye Babylon ve IF gibi performans mekanlarında, Cem Yılmaz, Kenan Doğulu, Ceza, Tolga Çevik ve Sertab Erener başta olmak üzere 90’ın üzerinde ünlü isim katılmıştır.