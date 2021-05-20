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Ünlü Şarkıcı Oğuz Yılmaz Vefat Etti

Son dakika haberine göre dün öğlen saatlerinde ünlü şarkıcı Oğuz Yılmaz hayatını kaybetti. Ani gelen haber ile sevenleri üzüntüleri yaşadı. Kalp krizi ile hastaneye kaldırılması sonucu vefat haberi geldi. Ankara sanatçısı olarak bilinen Yılmaz yeni çıkaracağı şarkının hazırları ile uğraşıyordu. İşte detaylar

20 Mayıs 2021 Perşembe 10:59
Ünlü Şarkıcı Oğuz Yılmaz Vefat Etti
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Oğuz Yılmaz rahatsızlanması sonucunda sağlık ekipleri çağrıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Yılmaz hastaneye kaldırıldı. Götürülen özel hastane de bütün çabalara rağmen Oğuz Yılmaz kurtarılamadı. Ölüm nedeni ise kalp krizi olarak kayıtlara geçti.

Adını yaptığı şarkılar ile duyuran Oğuz Yılmaz 26 yıllık müzik hayatına yüzlerce şarkı sığdırdı. Ankara oyun havaları ile sevilen Yılmaz’ın bu acı haberi sevenlerini ve ailesini yasa boğdu. Ani gelişen durum sonucu hayatını kaybeden Yılmaz’ın geçtiğimiz günlerde kalbine stent takıldığı önceden de kalp rahatsızlığı olduğu öğrenildi. Birçok Ankaralı sanatçılar Yılmaz’ın ölüm haberi üzerine ailesinin yanında bulundu. Cenaze yarın Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verilecektir.

Oğuz Yılmaz’ın söylediği son şarkı

Yılmaz’ın aranjörlüğünü yapan ünlü isim Özgür Koç yaşadığı duyguları paylaştı. Özgür Koç’un yazdığı Yılmaz’ın ise okuduğu şarkıyı da ilk kez DHA ekibine dinletti. Henüz sevenleri ile buluşmayan şarkıyı dinlerken gözyaşlarına tutamayan Koç, şarkının kendisi için çok şey ifade ettiğini ve piyasaya sürüp sürmemek arasında ikilemde kaldığını söyledi. Özgür Koç, şunları söyledi;

"Dün öğleden sonra buluşup stüdyoda çalışma yapacaktık. Yeni albümünü hazırladım ben. Okuduğu bir sürü şarkısı var onlarda yakında çıkacak. Saat 5 gibi sanatçı arkadaşımız Veli Erdem Karakülah ile birlikte stüdyoya geldi. Elinde bağlama vardı. ’Bu saz evimde duruyor. Bunun tellerini yap, zaten bana sen çalıyorsun’ dedi. ’Bunu sana bırakıyorum’ dedi. Sanki vedalaşır, ’sazım sana emanet’ dermiş gibiydi. Beni de şu an en çok üzen o zaten. Keşke biraz daha ömrü olsaydı. İçeride müzik stüdyom var. Çok bilinen çoğu şarkısını da orada yapmışızdır. Pazartesi günü okuduğu 'Hıçkırık Tuttu Beni’ şarkısının klibini çekecektik. Onu organize ediyorduk ama nasip olmadı. Kendi kısmını okuması nasip oldu. Keşke onların hiçbiri olmasa da o hayatta olsa. Son yaptığımız şarkıyı dün eve bırakırken arabada açtık. ’Çok güzel oldu’ diyerek sevinmişti. Benim için çok büyük bir kayıp oldu. Benim şarkılarım öksüz kaldı. Benim ona okutacağım bir sürü şarkı vardı. Bende şimdi bir tane emanet sazı kaldı."

 


Son Güncelleme: 20.05.2021 10:59
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Anahtar Kelimeler:
VefatAnkaraşarkıcı
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