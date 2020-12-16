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Ünlü şarkıcı Kubat'ın gerçek adı nedir? Nerede doğmuştur? Kaç yaşındadır? Çıkardığı albümler hangileridir?

Türkiye tarafından tanınan bir sima olan ve herkes tarafından sevilen ünlü şarkıcı ve söz yazarı Kubat kimdir? Kubat'ın çıkarmış olduğu albümler hangileridir? Kaç yaşındadır? Nerede doğmuştur? Kubatın gerçek adının ne olduğu ise en çok merak edilenler arasında yerini almış durumda.

16 Aralık 2020 Çarşamba 12:13
Ünlü şarkıcı Kubat'ın gerçek adı nedir? Nerede doğmuştur? Kaç yaşındadır? Çıkardığı albümler hangileridir?
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Kubat Kimdir?

46 yaşındaki Kubat, 4 Ekim 1974'te Belçika'nın Anvers kentinde doğdu. Türk halk müziği sanatçısı ve söz yazarı. Babası Alevidir, annesi Sünni'dir. Sanatçının amcası hafız olan sanatçımızın bir diğer amcası da şair Şemsettin Kubat'tır. Sanat yaşamında Kubat ismini tercih etmektedir.

Müziğe ilk adımını beşinci yaş gününde babasının aldığı curayla başlayan Kubat, Belçika'daki kilise ayinlerinde de ilahiler söyledi. Müzik hayatına Belçika'da başladı.

1996 yılında, tüm kariyeri boyunca sanatçıların ilk albümü temelinde Türkiye esas alınarak çıkarılmıştır. "Kubat" takma adıyla Doğu ve Batı müziğini birleştiren misyoner olarak sekiz stüdyo albümü çıkardı. Türkiye’de 1990'lardan bu yana toplam sekiz albümle yer almıştır. Son albümü "İnce İnce" 2010 yılında yayınlandı. Bunlardan bazıları;

1997

: Bugün (Yıldız Tilbe ile düet)

1999

: Bir ayrılık, Bir yoksulluk, Bir Ölüm

2000

: Arşiv; 1-2-3. 35 Üç albüm ve anonim Türk halk şarkılarını bir araya getiren bir diziden oluşan bu albüm, kariyerinde önemli bir noktaya işaret ediyor. Albüm, her şarkının tarihçesini ayrıntılandıran sekiz dilde 80 sayfalık bir kitapçık halinde yayınlandı.

2003

: Lokman; Öte yandan bu albümde Türk halk müziğini rock, pop, caz ve klasik müzikle birleştirdi. 2002 yılında Türk geleneklerinde gösterdiği çabaları uluslararası ve yeni unsurlarla yansıtan muhteşem bir konser düzenlendi. René Giessen, "Anadolu Güneşi" başlığıyla İstanbul'da Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda orkestra eşliğinde gerçekleşti.

2005

: Yare Doğru; albümü daha muhafazakâr bir görünümdedir.

Kubat Gerçek Adı Ne?

Sanatçımızın asıl adı Ramazan Kubat olmaktadır. Müzik ve televizyon dünyasında soyadını kullanmaktadır.

 

 



Son Güncelleme: 16.12.2020 12:13
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KubatşarkıcıSöz Yazarı
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