Ünlü oyuncu ve sunucu Ümit Kantarcılar kimdir? Ümit Kantarcılar kaç yaşında?

1987 yılında Antalya’da dünyaya gelen oyuncu birçok televizyon izleyicisi tarafından merak ediliyor. Terazi burcu olan oyuncu, 1,92 boy ve 72 kilodur. Annesi İzmir’li olan oyuncu aslen Antalya’lıdır. Bir ablası bulunan Kantarcılar’ın başka kardeşi yoktur.

Küçük yaşlardan itibaren tiyatro ile tanışan ünlü oyuncu daha sonra Antalya Belediye Tiyatrosu’na dahil olarak görev yaptı. Midifirlik ödülü alan oyuncu 2015 senesinde Müjdat Gezen Konservatuarı’na katıldı. MGSM eğitimi alan oyuncu Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu’nun kadrosuna dahil oldu ve çeşitli görevlerde bulundu.





Ümit Kantarcılar yer aldığı yapımlar;

Hayat Türküsü (Cengiz),

İki Aİle (Can),

Yerden Yüksek (Anıl),

Çakıl Taşları (Ekrem),

Pis Yedili (Ceyhun),

Babalar ve Evlatlar,

Şehrin Melekleri (Gürkan Akad),

Kaçın Kurası (Aras),

Kanatsız Kuşlar (Onur)

‘Pis Yedili’ dizisinde Ceyhun karakteri ile televizyon ekranlarında yer alan oyuncu bir zamanların popüler ‘Kızlar ve Anneleri’ yarışmasınınluğunu üstlendi.

Ben Bilmem Eşim Bilir yarışmasına katılan oyuncu aynı zamanda Analar ve Anneler programında sunuculuk yaptı. 2006 senesinden bu yana aktif olarak televizyon ekranlarında yer alan oyuncu kısa zaman öncesinde stand-up gösterisi yaptı. Yine ilerleyen zamanlarda stand-up gösterisi hazırlayacak ve Türkiye’de stand-up gösterisi hazırlayacağı bekleniyor.





2014 senesinde Gamze Topuz ile dünya evine giren oyuncu Elis Naz adında bir kızları oldu. 2016 senesinde evliliğini sonlandıran oyuncu şu an A2 TV ekranlarında yer alıyor. Ayrıca Kantarcılar’ın en büyük hobisi ise motosiklet olduğu biliniyor.