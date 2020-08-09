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Ünlü oyuncu Nurgül Uluç kansere yenik düştü

Ünlü oyuncu Nurgül Uluç hayatını kaybetti. Nurgül Uluç’un vefat haberi sosyal medyada da gündem olurken, kullanıcılar oyuncunun hayatını araştırmaya koyuldu. Nurgül Uluç kanser tedavisi nedeniyle uzun süredir ekranlarda yer almıyordu.

09 Ağustos 2020 Pazar 16:01
Ünlü oyuncu Nurgül Uluç kansere yenik düştü
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Ekranlarına sevilen ismi Nurgül Uluç hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun vefat haberi sanat camiasında üzüntüyle karşılandı. Uluç, uzun süredir kanser tedavisi görmesi nedeniyle ekranlardan uzak kalmıştı.


Nurgül Uluç, adını Nurgül Yeşilçay ve Hande Ataizi ile birlikte rol aldığı Melekler Adası dizisiyle duyurmuştu. Uluç, kansere yenik düştü. Nurgül Uluç’un cenazesi Elazığ’da defnedildi.

Nurgül Uluç kimdir?

Nurgül Uluç 6 Mart 1971 tarihinde dünyaya gelmiş ve Akademi İstanbul Tiyatro bölümünde eğitim almıştır. Sayısız tiyatro oyununda yer alan oyuncu birçok dizi ve film projesinde de yer almıştı.

Nurgül Uluç’un kariyerindeki sıçrama ise Melekler Adası dizisiyle birlikte olmuştu. Uluç’un vefat haberinin ardından birçok oyuncudan başsağlığı mesajı geldi.



Son Güncelleme: 09.08.2020 16:01
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Anahtar Kelimeler:
Nurgül UluçNurgül YeşilçayMelekler Adası
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