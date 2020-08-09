Ünlü oyuncu Nurgül Uluç kansere yenik düştü

Ekranlarına sevilen ismi Nurgül Uluç hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun vefat haberi sanat camiasında üzüntüyle karşılandı. Uluç, uzun süredir kanser tedavisi görmesi nedeniyle ekranlardan uzak kalmıştı.

Nurgül Uluç kimdir?

Nurgül Uluç, adınıve Hande Ataizi ile birlikte rol aldığıdizisiyle duyurmuştu. Uluç, kansere yenik düştü. Nurgül Uluç’un cenazesi Elazığ’da defnedildi.

Nurgül Uluç 6 Mart 1971 tarihinde dünyaya gelmiş ve Akademi İstanbul Tiyatro bölümünde eğitim almıştır. Sayısız tiyatro oyununda yer alan oyuncu birçok dizi ve film projesinde de yer almıştı.

Nurgül Uluç’un kariyerindeki sıçrama ise Melekler Adası dizisiyle birlikte olmuştu. Uluç’un vefat haberinin ardından birçok oyuncudan başsağlığı mesajı geldi.