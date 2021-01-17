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Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade Yasak Elma'dan ayrılıyor mu?

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade'nin Netflix'te yayınlanan Bir Başkadır dizisinde aldığı rolde küfüler etmesi Yasak Elma yapımcısı Fatih Aksoy'u kızdırdı. İkili arasında tartışma yaşandığı iddia edilirken ünlü oyuncunun Yasak Elma'dan ayrılacağı da iddialar arasında yerini aldı.

17 Ocak 2021 Pazar 18:30
Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade Yasak Elma'dan ayrılıyor mu?
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Nesrin Cavadzade’nin Netflix Türkiye’nin dizilerinden bir tanesinde rol alması Yasak Elma dizi yapımcısı Fatih Aksoy’un hoşuna gitmedi. Reytingleri düşmeye başlayan Yasak Elma’da Yapımcı Fatih Aksoy’un sinirlenmesi sonucunda Nesrin Cavadzade’nin diziden ayrılabileceği iddia edildi.

Ekranların sevilen dizilerinden olan Yasak Elma’da Şahika rolüne hayat veren Nesrin Cavadzade’nin Netflix projesinde rol alması yapımcıları kızdırdı. Dizi hakkında Cavadzade ve yapımcılar arasında tartışma yaşandığı iddia edilirken ünlü oyuncunun diziden ayrılabileceği belirtildi.

Nesrin Cevadzade’nin Netflix’in son zamanlarda en fazla konuşulan dizilerinden olan Bir Başkadır’da rol gereği total seyirciler için iş yaptığı ve bu durumdan mutsuz olarak küfürler ettiği sahnesi Yasak Elma yapımcısı Fatih Aksoy’u sinirlendirdi.

Yaşanan olaylara diğer oyuncular el attı

Fatih Aksoy’un rolü gereği küfürler ettiği sahne sonrasında Nesrin Cavadzade’ye tepki gösterdiği sırada diğer oyuncuların araya girerek olayı sakinleştirdiği belirtilirken aynı zamanda ünlü oyuncunun Netflix’te ki rolü için yapımcılardan izin almadığı iddia edildi. Yaşanan olaylar sonrasında Nesrin Cevadzade’nin diziden ayrılacağı iddiaları ortaya atıldı.

 



Son Güncelleme: 17.01.2021 18:30
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Anahtar Kelimeler:
Nesrin CavadzadeNetflixBir BaşkadırKüfürAyrılıkYasak Elma
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