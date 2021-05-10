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Ünlü oyuncu Melisa Sözen'in yeni dizisi belli oldu!

Son olarak Kırmızı Oda dizisinde 'Alya' karakteriyle oyunculuk performansıyla beğenilen ünlü oyuncu Melisa Sözen’in yeni dizisi belli oldu.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 19:42
Ünlü oyuncu Melisa Sözen'in yeni dizisi belli oldu!
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Kırmızı Oda dizisindeki başarılı oyunculuk performansıyla izleyenlerin büyük beğenisi toplayan ünlü oyuncu Melisa Sözen’in yeni projesi ortaya çıktı. Sözen, ‘Biz Kimden Kaçıyorduk Anne’ dizisinde oynayacak.

Yapımıcılığını 1441 Productions’un üstlendiği ve dijital platform Netflix’te yayınlanacak olan dizi, Perihan Mağden'in "Biz Kimden Kaçıyorduk Anne" isimli kitabından uyarlandı. Hazırlıkları devam eden dizinin senaryosunu Ertan Kurtulan yazdı.

Bir anne kızın travmatik hikayesini anlatılacağı dizinin yönetmenliğini ise Ceylan Özgün Özçelik yapacak.


Son Güncelleme: 10.05.2021 19:42
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Anahtar Kelimeler:
Melisa SözenKırmızı OdaBiz Kimden Kaçıyorduk Anne
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