Ünlü oyuncu Melisa Sözen'in yeni dizisi belli oldu!

Kırmızı Oda dizisindeki başarılı oyunculuk performansıyla izleyenlerin büyük beğenisi toplayan ünlü oyuncu Melisa Sözen’in yeni projesi ortaya çıktı. Sözen, ‘Biz Kimden Kaçıyorduk Anne’ dizisinde oynayacak.

Yapımıcılığını 1441 Productions’un üstlendiği ve dijital platform Netflix’te yayınlanacak olan dizi, Perihan Mağden'in "Biz Kimden Kaçıyorduk Anne" isimli kitabından uyarlandı. Hazırlıkları devam eden dizinin senaryosunu Ertan Kurtulan yazdı.

Bir anne kızın travmatik hikayesini anlatılacağı dizinin yönetmenliğini ise Ceylan Özgün Özçelik yapacak.