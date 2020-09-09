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Ünlü oyuncu hayatını kaybetti! Korona-virüs teşhisi şüphesi

Türk sinemasının sevilen ünlü oyuncularından Halil Kumova film çekimi için Malatya’ya gitti.64 yaşındaki oyuncu set çekimlerinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

09 Eylül 2020 Çarşamba 22:52
Ünlü oyuncu hayatını kaybetti! Korona-virüs teşhisi şüphesi
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Türk sinemasının sevilen yılların sanatçısı 64 yaşındaki Halil Kumova Zalo Filmi çekimleri için Malatya’ya gitti. Çekimler sırasında sette biranda rahatsızlanan oyuncu eğitim araştırma hastanesine kaldırıldı.


Doktorların müdahalesi ile kalbi duran oyuncu geri döndürülüp yoğun bakıma alınırken doktorların tüm müdahillerine rağmen kurtarılamadı. Yapılan incelemelerde Zatürre olduğu saptanan ve bu yüzden solunum yetmezliği çeken ünlü oyuncuya korona-virüs testi yapıldığı öğrenildi.

Sanatçının korona-virüs sebebiyle mi öldüğü araştırılırken ünlü oyuncu tüm sinemaseverleri ve hayranlarını yasa boğdu.



Son Güncelleme: 09.09.2020 22:52
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Anahtar Kelimeler:
Halil KumovaHayatını KaybettiZalo Filmi
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