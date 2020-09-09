Ünlü oyuncu hayatını kaybetti! Korona-virüs teşhisi şüphesi

Türk sinemasının sevilen yılların sanatçısı 64 yaşındaki Halil Kumova Zalo Filmi çekimleri için Malatya’ya gitti. Çekimler sırasında sette biranda rahatsızlanan oyuncu eğitim araştırma hastanesine kaldırıldı.

Doktorların müdahalesi ile kalbi duran oyuncu geri döndürülüp yoğun bakıma alınırken doktorların tüm müdahillerine rağmen kurtarılamadı. Yapılan incelemelerde Zatürre olduğu saptanan ve bu yüzden solunum yetmezliği çeken ünlü oyuncuya korona-virüs testi yapıldığı öğrenildi.

Sanatçının korona-virüs sebebiyle mi öldüğü araştırılırken ünlü oyuncu tüm sinemaseverleri ve hayranlarını yasa boğdu.

