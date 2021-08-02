Ünlü Oyuncu Fox TV'den sonra şimdi de Kanal D'de! Arka Sokaklar dizisine önemli transfer!

Kanal D’nin yıllara meydan okuyan dizisi Arka Sokaklar’ın ekibine yeni bir isim katılacağı iddia edildi. İddialara göre Fox TV’de yayınlanan Kefaret dizisinin başrolü Arka Sokaklar ekibine katılacak. Peki o ünlü oyuncu kim? Arka Sokaklar dizisine kim katılıyor?

Mert Fırat Arka Sokaklar’a mı katılıyor?

Mert Fırat yeni diziye ne zaman başlayacak?

Başarılı oyuncu Mert Fırat’ın Kanal D’nin sevilen dizisi Arka Sokaklar’a katılacağı iddia edildi. Oyuncunun yeni sezonda önemli bir komisere hayat vereceği söyleniyor. Karakterine ilişkin detaylar ise henüz paylaşılmadı. Mert Fırat, son olarak Fox TV’de yayınlanan Kefaret dizisinde başrol oynuyordu. Dizinin final yapması ile başarılı oyuncu soluğu tatilde aldı. Başarılı oyuncunun yakın zamanda yeni tiyatro projelerine dahil olacağı öğrenildi.

Mert Fırat, 25 Eylül tarihine kadar tiyatro gösterilerinde yer alacak. Arka Sokaklar ekibine ise ne zaman katılacağı henüz bilinmiyor. İlerleyen haftalarda konuya ilişkin daha detaylı açıklamalar yapılacaktır. Oyuncunun yeni dizide uzun süre olacağı düşünülüyor. Başarılı oyuncunun kıza zamanda kesin bir açıklama yapması bekleniyor.