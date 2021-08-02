İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği! Son gün 12 Temmuz..
Son Dakika
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği!...
2021 yılı bedelli askerlikte ödenecek ücretler belli oldu!
Son Dakika
2021 yılı bedelli askerlikte ödenecek...
Aman Kerem Bürsin görmesin. Sevgilisi Hande Erçel mini şortu ile mutfakta hünerlerini sergiledi
Aman Kerem Bürsin görmesin. Sevgilisi...
Sözleşmeli personel alımları için 30 yaş sınırı getirildi!
Son Dakika
Sözleşmeli personel alımları için 30...

Ünlü Oyuncu Fox TV'den sonra şimdi de Kanal D'de! Arka Sokaklar dizisine önemli transfer!

Fox TV'de izleyici karşısına geçen ve yakın zamanda final yapan Kefaret dizisinin başrolü yeni diziye geçmek için hazırlanıyor. İddialara göre ünlü oyuncunun Arka Sokaklar ekibine katılacağı öğrenildi. Peki o ünlü isim kim? İşte detaylar...

02 Ağustos 2021 Pazartesi 22:05
Ünlü Oyuncu Fox TV'den sonra şimdi de Kanal D'de! Arka Sokaklar dizisine önemli transfer!
Takip Et:

Kanal D’nin yıllara meydan okuyan dizisi Arka Sokaklar’ın ekibine yeni bir isim katılacağı iddia edildi. İddialara göre Fox TV’de yayınlanan Kefaret dizisinin başrolü Arka Sokaklar ekibine katılacak. Peki o ünlü oyuncu kim? Arka Sokaklar dizisine kim katılıyor?

Mert Fırat Arka Sokaklar’a mı katılıyor?

Başarılı oyuncu Mert Fırat’ın Kanal D’nin sevilen dizisi Arka Sokaklar’a katılacağı iddia edildi. Oyuncunun yeni sezonda önemli bir komisere hayat vereceği söyleniyor. Karakterine ilişkin detaylar ise henüz paylaşılmadı. Mert Fırat, son olarak Fox TV’de yayınlanan Kefaret dizisinde başrol oynuyordu. Dizinin final yapması ile başarılı oyuncu soluğu tatilde aldı. Başarılı oyuncunun yakın zamanda yeni tiyatro projelerine dahil olacağı öğrenildi.

Mert Fırat yeni diziye ne zaman başlayacak?

Mert Fırat, 25 Eylül tarihine kadar tiyatro gösterilerinde yer alacak. Arka Sokaklar ekibine ise ne zaman katılacağı henüz bilinmiyor. İlerleyen haftalarda konuya ilişkin daha detaylı açıklamalar yapılacaktır. Oyuncunun yeni dizide uzun süre olacağı düşünülüyor. Başarılı oyuncunun kıza zamanda kesin bir açıklama yapması bekleniyor.


Son Güncelleme: 02.08.2021 22:05
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KanalDKefaretFOXTV
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son Yaz dizisine bomba transfer! Bakın yeni kadın başrol kim oldu...
Son Yaz dizisine bomba transfer! Bakın yeni kadın başrol kim oldu...
Kurtlar Vadisi Kaos dizisi hakkında gelişmeler yayın tarihi ne zaman?
Kurtlar Vadisi Kaos dizisi hakkında gelişmeler yayın tarihi ne zaman?
Arka Sokaklar'a bomba transfer! Bakın yeni komiser kim olacak...
Arka Sokaklar'a bomba transfer! Bakın yeni komiser kim olacak...
TRT1 Dünya Hali konusu ve oyuncuları
TRT1 Dünya Hali konusu ve oyuncuları
İbo Show yeni sezon ne zaman? İbo Show'da ilk hafta konukları kimler olacak?
İbo Show yeni sezon ne zaman? İbo Show'da ilk hafta konukları kimler olacak?
Emanet dizisinin Halil İbrahim Ceylan’ı en çok konuşulan erkek oyuncu anketiyle tekrar gündemde!
Emanet dizisinin Halil İbrahim Ceylan’ı en çok konuşulan erkek oyuncu anketiyle tekrar gündemde!

Popüler Haberler

Son Yaz dizisine bomba transfer! Bakın yeni kadın başrol kim oldu...
Kurtlar Vadisi Kaos dizisi hakkında gelişmeler yayın tarihi ne zaman?
Arka Sokaklar'a bomba transfer! Bakın yeni komiser kim olacak...
Güzel sunucu Esra Erol takipçilerinden öyle bir şey istedi ki... Erol'un isteği herkesten taktir topladı!
Derin dekoltesiyle kamera karşısına geçen Ebru Şallı yürek hoplattı
Türkiye’de fiyat yükselişi sürüyor!
Youtube telifsiz müzik bulma yöntemi
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 1 Ağustos 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Nöbetçi Noter 1 Ağustos 2021 Pazar açık noterler listesi - 1 Ağustos 2021 Pazar günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
TRT1 Dünya Hali konusu ve oyuncuları
Masumlar Apartmanı izlendi mi? Dizi tutar mı? Masumlar Apartmanı dizi reytingleri nasıl, dizi tutar mı?
İnfaz koruma memuru ve gardiyan olma koşulları 2021
KPSS 3004 özel şartı nedir? 3004 nitelik kodu nedir? 3004 özel koşulu ne demektir?
Belediyede memur olmak için ne mezunu olmak lazım? Belediyede memur olmanın avantajları neler?
TRT 1 canlı yayın akışı 29 Haziran 2021 Salı TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.