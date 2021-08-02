Ünlü Oyuncu Fox TV'den sonra şimdi de Kanal D'de! Arka Sokaklar dizisine önemli transfer!

Kanal D’nin yıllara meydan okuyan dizisi Arka Sokaklar’ın ekibine yeni bir isim katılacağı iddia edildi. İddialara göre Fox TV’de yayınlanan Kefaret dizisinin başrolü Arka Sokaklar ekibine katılacak. Peki o ünlü oyuncu kim? Arka Sokaklar dizisine kim katılıyor?
Mert Fırat Arka Sokaklar’a mı katılıyor?
Mert Fırat yeni diziye ne zaman başlayacak?
Mert Fırat, 25 Eylül tarihine kadar tiyatro gösterilerinde yer alacak. Arka Sokaklar ekibine ise ne zaman katılacağı henüz bilinmiyor. İlerleyen haftalarda konuya ilişkin daha detaylı açıklamalar yapılacaktır. Oyuncunun yeni dizide uzun süre olacağı düşünülüyor. Başarılı oyuncunun kıza zamanda kesin bir açıklama yapması bekleniyor.
Son Güncelleme: 02.08.2021 22:05