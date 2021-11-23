Ünlü NTV sunucusu Burcu Kaya Koç kimdir?

12 Haziran 1979 senesinde İstanbul’da doğan başarılı sunucu İlkokul ve ardından lise eğitimini burada tamamladı. Daha sonra Celal Bayar üniversitesi Beden Eğitimi bölümünü tamamlayan Burcu Kayanın, öğrencilik yıllarında voleybol ve birçok farklı spor dallarında da Ülkemiz adına dereceler edindi. Başkent İletişim Akademisinde eğitimini tamamlayan başarılı sunucu 2010 yılında evlendi.

Kariyeri

Televizyona çıkmaya başlamadan önce Voleybol hakemliği mesleğini yapan Burcu Kaya Koç, sunuculuk eğitimi aldıktan sonra aktif kariyerine yerel bir kanalla başladı. 5 sene gibi bir süre ana haber bülteni sunuculuğu yapan isim farklı mecralardan sonra NTV’ye geçti. Oradaki kariyerinde ilk başlarda sabahları Güne Başlarken programıyla izleyicilere sabah edasında program sunan isim 2012 yılında doğum yapmış ve bir süre kariyerine ara vermiştir.

12 yıl boyunca çalışmış olduğu NTV kanalında mevcut işinde olan isim hafta içi her gün Güne Başlarken programı, Pazar ise En sağlıklı sohbetler programıyla ekranlarda olmakta. Basamakları bir bir çıkan Burcu Kaya Koç, aynı zamanda Başkent Üniversitesinde spikerlik ve sunuculuk dersleri de vermekte.