Ünlü chef Maksut Aşkar kimdir?

Tv8'in en çok izlenen programlarından olan Masterchef farklı yemekler ve konuklar ile ekranlarda yer alıyor.Masterchef'e konuk olan Maksut Aşkar kimdir? İşte detaylar...

Maksut Aşkar kimdir?

Maksut Aşkar, 1976'da İskenderun’da doğdu. Lise ve üniversitede turizm ve otel işletmeciliği bülümünde eğitim gördü. Eğitimle birlikte kendini mutfak alanında geliştirdi. Eğitimini tamamladıktan sonra yiyecek ve içecek alanında işler yapmaya başladı.Çeşitli lezzetler arama yolunu düşen Aşkar ürettiği yemek tasarımlarıyla bir sergi yaptı. Yiyecek ve içecek alanında markalar için danışmanlık yaptı.Maksut Aşkar aşçılık yaparken bir yandan da Özyeğin Üniversitesinde Turizm ve Otel işletmeciliği bölümünde eğitimler vermektedir.

2007'de ilk restoranının açışılışını yaptı. İkinci restoranı olan Lilbitz'i 2009'da açtı. 2011'de üçüncü restoranı açtı.Time Out Dergisi'nden 2014'de “Yılın En İyi Şefi” ödülünü aldı. 2015'de Omnivore Paris’in 10. yıl dönümünde Le Proche ödülüne layık oldu.

Maksut Aşkar'la gerçekleştiren bir röportajde mutfakta hiç kullanmadığı ürünün ne olduğu soruldu ve bu soruya Aşkar kekik'in doğru bir şekilde kullanılmadığı için kekik'i sevmediğini ve mutfakta kullanmadığını ve müşterilere de sunulmadığını ifade etti. En iyi yaptığı yemeği ise ahtapot diye iafede etti.İyi bir ahtapot'un sırrı ise lavanta yağını kuallanmış olunması şeklinde belirtti. Masterchef'e konuk olan Maksut Akşar program için hangi yemeyi yaptırtacak?

Maksut Aşkar resmi instagram hesabı adresi: @maksutaskar

Maksut Aşkar ilişki durumu

Oyuncu Tarık Papuççuoğlu’nun kızıyla evli olan Maksut Aşkar, eşi Tamar Zeynep Aşkar ile bir ömür mutluluklar dileriz.