İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve İstanbul Başsavcılarını atadı
Son Dakika
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve...
İBB eski başkanı Kadir Topbaş'ın covid-19 tedavisi devam ediyor
İBB eski başkanı Kadir Topbaş'ın...
İlber Ortaylı canlı yayın kapandı sandı, güzel sunucu için
İlber Ortaylı canlı yayın kapandı...
Karaman'da 17 yaşında ki çocuk işçi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti!
Son Dakika
Karaman'da 17 yaşında ki çocuk...

Ünlü chef Maksut Aşkar kimdir?

Tv8'in en çok izlenen programlarından olan Masterchef farklı yemekler ve konuklar ile ekranlarda yer alıyor. Masterchef'e konuk olan Maksut Aşkar kimdir? İşte detaylar...

27 Aralık 2020 Pazar 17:55
Ünlü chef Maksut Aşkar kimdir?
Takip Et:

Tv8'in en çok izlenen programlarından olan Masterchef farklı yemekler ve konuklar ile ekranlarda yer alıyor.Masterchef'e konuk olan Maksut Aşkar kimdir? İşte detaylar...

Maksut Aşkar kimdir?

Maksut Aşkar, 1976'da İskenderun’da doğdu. Lise ve üniversitede turizm ve otel işletmeciliği  bülümünde eğitim gördü. Eğitimle birlikte kendini mutfak alanında geliştirdi. Eğitimini tamamladıktan sonra yiyecek ve içecek alanında işler yapmaya başladı.Çeşitli lezzetler arama yolunu düşen Aşkar ürettiği yemek tasarımlarıyla bir sergi yaptı. Yiyecek ve içecek alanında markalar için danışmanlık yaptı.Maksut Aşkar aşçılık yaparken bir yandan da Özyeğin Üniversitesinde Turizm ve Otel işletmeciliği bölümünde eğitimler vermektedir. 

2007'de ilk restoranının açışılışını yaptı. İkinci restoranı olan Lilbitz'i 2009'da açtı. 2011'de üçüncü restoranı açtı.Time Out Dergisi'nden 2014'de “Yılın En İyi Şefi” ödülünü aldı. 2015'de Omnivore Paris’in 10. yıl dönümünde Le Proche ödülüne layık oldu.

 

 Maksut Aşkar'la gerçekleştiren bir röportajde mutfakta hiç kullanmadığı ürünün ne olduğu soruldu ve bu soruya Aşkar kekik'in doğru bir şekilde kullanılmadığı için kekik'i sevmediğini ve mutfakta kullanmadığını ve müşterilere de sunulmadığını ifade etti. En iyi yaptığı yemeği ise ahtapot diye iafede etti.İyi bir ahtapot'un sırrı ise lavanta yağını kuallanmış olunması şeklinde belirtti. Masterchef'e konuk olan Maksut Akşar program için hangi yemeyi yaptırtacak?

 

Maksut Aşkar resmi instagram hesabı adresi: @maksutaskar

 Maksut Aşkar ilişki durumu

Oyuncu Tarık Papuççuoğlu’nun kızıyla evli olan Maksut Aşkar, eşi Tamar Zeynep Aşkar ile bir ömür mutluluklar dileriz.



Son Güncelleme: 27.12.2020 17:55
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MasterchefKonukMaksutaşkar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ramo Yavuz öldü! Yiğit Özşener dizinin kadrosundan ayrıldı
Ramo Yavuz öldü! Yiğit Özşener dizinin kadrosundan ayrıldı
Sen Çal Kapımı dizisine Mert Öcal konuk oldu!
Sen Çal Kapımı dizisine Mert Öcal konuk oldu!
Savaşçı dizi kadrosuna Anıl Tetik dahil oldu!
Savaşçı dizi kadrosuna Anıl Tetik dahil oldu!
Savaşçı dizisine yeni transfer: Ekin Mert Duymaz
Savaşçı dizisine yeni transfer: Ekin Mert Duymaz
Exxen İşte Bu Benim Masalım dizisi tanıtım fragmanı yayınlandı
Exxen İşte Bu Benim Masalım dizisi tanıtım fragmanı yayınlandı
İbo Show yılbaşı konukları kimler olacak? Tanıtım fragmanı yayınlandı!
İbo Show yılbaşı konukları kimler olacak? Tanıtım fragmanı yayınlandı!

Popüler Haberler

Ünlü chef Maksut Aşkar kimdir?
Alo trafik şikayet ve Whatsapp ihbar şikayet hattı
Evde yılbaşı kutlamaları yasaklandı mı?
Akrep yeni bölümleri ve bölüm tekrarları ne zaman, hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor?
EXXEN platformu için frekans bilgileri var mı varsa nelerdir? Exxen aylık ücreti ne kadardır?
Eltilerin Savaşı ve Ağır Romantik ilk kez Show TV'de
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 programı yılbaşı özel konukları kim?
2021 Survivor'ın ne zaman başlayacağı belli oldu mu?
Gelinim Mutfakta programının sunucusu neden değişti? Onur Büyüktopçu programdan neden ayrıldı?
Exxen Sihirli Annem kadrosu açıklandı
AK Parti'ye nasıl üye olabilirim? Ak parti üyelik şartları ve evrakları nelerdir?
TRT1 Nizamı Alem dizisi ne zaman başlayacak? Nizamı Alem dizisi konusu ve oyuncuları
Güz Masalı dizisi bitti mi, neden yok? Güz Masalı yayından kaldırıldı mı?
Hayat Tamircisi 26 Nisan 2020 Gonca ve kedisi Müjgan'ın hikayesi
31 Aralık 2020 Yılbaşı resmi tatil mi? Yılbaşında seyahat kısıtlaması olacak mı?
Hastalık türlerine göre en yatkın kan grupları hangileridir?
Soğuk Lipoliz tedavisinin ücretleri nedir? Soğuk Lipoliz tedavisi nasıl uygulanır?
Sadakatsiz dizisinde Cavidan karakterini Meltem Baytok canlandırıyor
KYK burs ilk ödemeler ne zaman hesaplara yatacak? KYK ilk ödemeler yattı mı?
Ücretsiz İzinde Çalışanların Sağlık Sigortası devam eder mi? 2020
KPSS puanı ile kaç kez tercih yapılabilir, kaç tercih hakkı var? Mezun olmadan tercih yapılır mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.