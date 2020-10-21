Undercover yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Undercover 2.sezon konusu ve yayın tarihi

Netflix’in sevilen dizileri arasında yer alan Undercover’in yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İlk olarak 2019 senesinin Şubat ayında yayınlanmaya başlayan dizi Belçika ve Hollanda işbirliği ile ortaya konuyor. Dil olarak Flemenkçe’nin tercih edildiği dizinin ilk sezonunda 10 bölüm yayınlandı. İlk sezonun yayınlanması sonrasında izleyicilerden büyük bir beğeni toplanması ardından çok kısa bir süre içinde ikinci sezon için onay alındı ve çalışmalara başlandı.
Undercover Dizisi İkinci Sezon Ne Zaman?
Undercover dizisinin ikinci sezonunun yayın tarihi olarak 6 Eylül ile 8 Kasım 2020 tarih aralığı verildi. Dizinin Netflix Türkiye’de yer alacağı tarih olarak ise 9 Kasım 2020 günü ifade edildi.
Undercover Oyuncuları
Undercover dizisinin oyuncu kadrosuna bakıldığında Tom Waes, Frank Lammers, Manou Kersting, Anna Drijver, Robbie Cleiren, Elise Schaap ve Emma Verlinden gibi önemli isimlerin yer aldığı görülüyor.
Undercover Dizisi Konusu
Undercover dizisi korku, gerilim ve dram türünde izleyicilere sunulurken konusunun ise gizli görevde olan ajanların bir uyuşturucu baronunu ifşa etme çabaları olarak karşımıza çıkıyor. Bir çift gibi görünerek operasyona sızan ikili oldukça lüks bir yaşam süren uyuşturucu üreticisini adalete teslim etmek için ellerinden geleni yaparlar ve bu yolda birçok zorlukla karşılaşırlar. Gerçek olaylardan uyarlanan dizinin ikinci sezonunun da ilk sezonda olduğu gibi izleyiciler tarafından ilgiyle izlenmesi bekleniyor.
Undercover Dizisi Oyuncular ve Canlandırdıkları Karakterler
Tom Waes – Bob Lemmens
Frank Lammers – Ferry Bouman
Manou Kersting – Nick Janssens
Anna Drijver – Kim De Rooij
Elise Schaap – Danielle Bouman
Emma Verlinden – Polly Lemmens
Katrien De Ruysscher – Liesbeth Mertens
Raymond Thiry – John Zwart
Lieke van den Broek – Sonja van Kamp
Warre Verlinden – David Lemmens
Wim Willaert – Laurent Berger
Sebastien Dewaele – Jean-Pierre Berger
Ruth Becquart – Nathalie Geudens