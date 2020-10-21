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Undercover yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Undercover 2.sezon konusu ve yayın tarihi

Netflix'in heyecanlı dizilerinden biri olan Undercover'ın 2. sezon tarihi sonunda belli oldu. Etkileyici konusu ve başarılı oyunculukları ile izleyenleri mest eden dizinin yeni bölümleri merakla bekleniyor..

21 Ekim 2020 Çarşamba 20:35
Undercover yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Undercover 2.sezon konusu ve yayın tarihi
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Netflix’in sevilen dizileri arasında yer alan Undercover’in yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İlk olarak 2019 senesinin Şubat ayında yayınlanmaya başlayan dizi Belçika ve Hollanda işbirliği ile ortaya konuyor. Dil olarak Flemenkçe’nin tercih edildiği dizinin ilk sezonunda 10 bölüm yayınlandı. İlk sezonun yayınlanması sonrasında izleyicilerden büyük bir beğeni toplanması ardından çok kısa bir süre içinde ikinci sezon için onay alındı ve çalışmalara başlandı.

Undercover Dizisi İkinci Sezon Ne Zaman?

Undercover dizisinin ikinci sezonunun yayın tarihi olarak 6 Eylül ile 8 Kasım 2020 tarih aralığı verildi. Dizinin Netflix Türkiye’de yer alacağı tarih olarak ise 9 Kasım 2020 günü ifade edildi.

Undercover Oyuncuları

Undercover dizisinin oyuncu kadrosuna bakıldığında Tom Waes, Frank Lammers, Manou Kersting, Anna Drijver, Robbie Cleiren, Elise Schaap ve Emma Verlinden gibi önemli isimlerin yer aldığı görülüyor.

Undercover Dizisi Konusu

Undercover dizisi korku, gerilim ve dram türünde izleyicilere sunulurken konusunun ise gizli görevde olan ajanların bir uyuşturucu baronunu ifşa etme çabaları olarak karşımıza çıkıyor. Bir çift gibi görünerek operasyona sızan ikili oldukça lüks bir yaşam süren uyuşturucu üreticisini adalete teslim etmek için ellerinden geleni yaparlar ve bu yolda birçok zorlukla karşılaşırlar. Gerçek olaylardan uyarlanan dizinin ikinci sezonunun da ilk sezonda olduğu gibi izleyiciler tarafından  ilgiyle izlenmesi bekleniyor.

Undercover Dizisi Oyuncular ve Canlandırdıkları Karakterler

Tom Waes – Bob Lemmens

Frank Lammers – Ferry Bouman

Manou Kersting – Nick Janssens

Anna Drijver – Kim De Rooij


Robbie Cleiren – Marc Gevers

Elise Schaap – Danielle Bouman

Emma Verlinden – Polly Lemmens

Katrien De Ruysscher – Liesbeth Mertens

Raymond Thiry – John Zwart

Lieke van den Broek – Sonja van Kamp

Warre Verlinden – David Lemmens

Wim Willaert – Laurent Berger

Sebastien Dewaele – Jean-Pierre Berger

Ruth Becquart – Nathalie Geudens




Son Güncelleme: 21.10.2020 20:35
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Anahtar Kelimeler:
NetflixUndercoverDizi
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