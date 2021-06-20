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Umut Özkan kimdir? Nerelidir? Umut Özkan'ın yer aldığı yapımlar!

Birçok dizi ve filmde oyunculuk ile sanat yapımcılığı yapan başarı isim Umut Özkan, son günlerin en çok merak edilen isimleri arasında yer alıyor. Peki, Umut Özkan kimdir? Nerelidir? İşte Umut Özkan’ın yer aldığı yapımlar!

20 Haziran 2021 Pazar 11:28
Umut Özkan kimdir? Nerelidir? Umut Özkan'ın yer aldığı yapımlar!
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Umut Özkan, 1982 Almanya Seeheim – Jugenheim doğumludur. Temmuz ayında dünyaya gelen Özkan, yengeç burcudur. 1.84 cm boyunda ve 77 kilo olan oyuncunun babası Samsun Tekkeköy, annesi ise Trabzon Of’ludur. Oyuncu üç çocuklu bir ailede büyümüştür. Almanya’da yaşadığı dönemlerde üç katlı bir aile apartmanında kuzenleri, teyzeleri ve amcalarıyla birlikte kalabalık bir ailede yaşamıştır. Beş yaşındayken ailesiyle beraber Türkiye’ye dönüş yapmıştır. Abisi herkesin tanıdığı ve sevdiği oyunculuk ve sunuculuk yapan Ufuk Özkan’dır.

Özkan lise eğitimini Beşiktaş Anadolu Lisesi’nde almış sonra da Samsun Belediyesi Konservatuvar Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Üniversiteden sonra Beşiktaş Musiki Cemiyeti ve Üsküdar Musiki Cemiyeti’nde Türk Sanat Müziği Solist’liği üzerine eğitim almıştır. Özkan, ud, piyano, ney çalmasının yanında aynı zamanda Pera Tiyatro eğitimi de almıştır.

Oyunculuk dışında sporda da başarılı olan oyuncunun, atletizm dalında birincilik ve ikinciliği vardır. Geçtiğimiz senelerde Yol Spor ile Beşiktaş’ın alt yapılarında futbol oynayan Özkan’ın boks eğitimi de vardır.

Oyuncu, Koda Müzik Eğitim Merkezi’nde Şan dersleri almıştır.

Kökeni tiyatroculuk olan Özkan, Oda Tiyatro’nun bünyesinde Makyaj Silen (tek kişilik drama) adlı oyunda yer almıştır. Halen aktif şekilde Oda Tiyatro’da çalışmaktadır.

Umut Özkan’ın rol aldığı diziler

  • 2014 – Vahyin İzinde
  • 2014 – Not Defteri (İnce Memed)
  • 2014 – Elif (Yusuf)
  • 2013 – Böyle Bitmesin (Konuk Oyuncu)
  • 2012, 2013 – Kurtlar Vadisi Pusu (Mirsad)
  • 2013 – Muhteşem Yüzyıl (Abbas)
  • 2012 – İstanbul Hatırası Ahmet (başrol)
  • 2012 – Babam İçin (Levent)
  • 2011 – Küçük Sırlar (1. ve 2. sezon Çağlar)
  • 2010 – Aşk Bir Hayal (2.sezon Dedektif Cenk)
  • 2010 – Ölümsüz Kahramanlar (1., 2., 3., ve 4. sezon Ali Atik (başrol)
  • 2009 – Arka Sokaklar (Erkut)
  • 2009 – Melekler Korusun (1. ve 2. sezon Cemil)
  • 2008, 2009 – Akasya Durağı (1. ve 2. sezon Ömer)
  • 2008 – Gece Gündüz (Basri)
  • 2008 – Dur Yolcu (Teğmen Refik)
  • 2007 – Kavak Yelleri
  • 2007 – Boşanmak İstemiyorum
  • 2006 – İki Aile (Jeff)
  • 2006 – Yalnız Kalpler (Levent)

Umut Özkan’ın rol aldığı sinema filmleri

  • 2010 – Anti Depresan:+18 (Ömür)
  • 2011 – 3 Kadın 3 Kader
  • 2014 – Transparan (Görkem)
  • 2015 – Neptün
  • 2018 – Tutsak (2)

Umut Özkan aynı zamanda, Kızım Nerede? İle Yalnız Kalpler isimli dizilerin ve Oyunlarla Yaşayanlar isimli sinema filminin sanat yönetmenliğini de yapmıştır. 2018 yılında Anti Depresan:+18 adlı sinema filminin yapımcılığını yapmış; Emret Komutanım, Kırık Kanatlar ve Sıla isimli dizilerde sanat ekibinde yer almıştır.


Son Güncelleme: 20.06.2021 11:28
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