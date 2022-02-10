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Umut Kurt kimdir?

Bir zamanlar efsane dizileri arasında yer alan Hatırla Sevgili dizisinde rol alan Umut Kurt ülkücü bir genci oynamıştı. Dizideki performansı ile göz doldurmuş ve büyük beğeni toplamıştı. Umut Kurt'un hayatına ait bilinmeyenleri derledik.

10 Şubat 2022 Perşembe 18:10
Umut Kurt kimdir?
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Oyunculuk hayatı öncesi müzikle uğraşan Umut Kurt saz çalar türkü söylerdi. Daha sonraları Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatroya adım atan Umut Kurt buradan mezun olarak dizilerde rol almaya başlamıştır. 1997 senesinde mezun olan sanatçı özellikle beynel milel ve Hatırla Sevgili dizileri ile tanınırlığını artırmıştır.

Umut Kurt aslen Erzincan olup 1981 yılında Erzincan'da dünyaya gözlerini açmıştır. Anne adı Sevim, baba adı ise Cemal'dir. İki kardeşi olan sanatçı bu zamana kadar Metropol, Kalp Gözü, Acı Hayat, Organize İşler, Hatırla Sevgili, Bir Demet Tiyatro, Beynelmilel, Düğün Şarkıcısı, Güz Sancısı, Acemi Müezzin, Gönül Çelen, Güneydoğudan Öyküler, Labirent, Kavşak, Babam Sağ Olsun, Mor Menekşeler, Pazarları Hiç Sevmem, Çanakkale Yolun Sonu, Yüksek Giriş, Biz Babasız Büyüdük, Ulan İstanbul, Tatar Ramazan, Beni Böyle Sev ve İtirazım Var gibi yapımlarda rol alarak boy göstermiştir.

 



Son Güncelleme: 10.02.2022 18:10
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Anahtar Kelimeler:
Hatırla Sevgili.Umut Kurt
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