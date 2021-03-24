Umut Eker kimdir, kaç yaşında? Doya Doya Moda Umur Eker hakkında bilgiler

TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda All Star yarışmasında jüri koltuğunda oturan İvana Sert’in yarışmadan ayrılmasının ardında yerine gelen Umut Eker oturdu. Daha önceleri de çeşitli moda programlarında jüri üyeliği yapan Umut Eker tarzıyla dikkatleri üzerine çekti. Tarkan, Emre Altuğ ve Ziynet Sali gibi birçok ünlü isme stil danışmanlığı yapan Umut Eker’i ilk Didem Soydan fark etmiş ve daha sonra Bu Tarz Benim isimli yarışmada yaptığı jüri üyeliği ile dikkatleri üzerine toplamıştır.

Umut Eker kimdir?

1983 yılında doğan Umut Eker model ve sitil danışmanıdır. Açıköğretimde bankacılık okuyan ve daha sonra bankacı olmak istemeyen Umut Eker ünlü bir firmada satış temsilcisi olarak çalışmıştır.

Bu sırada Didem Soydan tarafından fark edilip çalışma alanını değiştiren Umut Eker dövmeleri ile dikkatleri üzerine çekmiştir.

İlk dövmesini 17 yaşında yapan Umut Eker’in R harfleri söyleyememesi ona sempatiklik katmıştır.