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Ümit Okur kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ümit Okur'un yer aldığı yapımlar

Oyuncu Ümit Okur sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar Ümit Okur kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularını araştırıyor.

18 Haziran 2021 Cuma 22:04
Ümit Okur kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ümit Okur'un yer aldığı yapımlar
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Usta oyuncu Ümit Okur gündem oldu. Kullanıcılar Ümit Okur hakkında bilgiler ve yer aldığı yapımları araştırmaya başladı.

Ümit Okur kimdir?

1 Ocak 1961 yılında Tunceli’de dünyaya gelen Ümit Okur, babasının memur olması nedeniyle ülkenin birçok ilinde bulunmuştur. Eğitimlerini tamamladıktan sonra Ziraat Teknisyeni olan Ümit Okur, Almanya’da işçi olarak gitmiş ancak burada tutunamayıp, ülkeye geri dönüş yapmıştı. Ülkeye dönen Ümit Okur Kimya Meslek Lisesi’nde eğitim almaya başlamış ve laborant olmuştur. Bayer İlaç Fabrikasında staj yapan Ümit Okur, Atom Tekniği Fakültesi’nde eğitim aldığı sırada tiyatro ile tanışmış ve hayata tamamen değişmiştir.

Okulu yarıda bırakan Okur, Almanya’da tiyatro eğitimi almış ve Alman televizyonlarında asistan olarak çalışmıştır. İlerleyen yıllarda animatör olarak çalışan Okur, Küba, Kanarya adaları, Mallorca, İtalya, Tunus, Tayland ve Maldivler gibi dünyanın birçok bölgesinde gösteri düzenlemiştir.

Daha sonra ülkeye yeniden dönüş yapan Ümit Okur, otellerde animatör olarak çalışmış ve Antalya’da film yapımcısı Ferdi Eğilmez ile tanıştıktan sonra sineme dünyasına giriş yapmıştır. Ümit Okur’un yer aldığı bazı yapımlar ise şu şekildedir;

1996 – Tatlı Kaçıklar (Medyum Memoş)

1999, 2000 – Ayrılsak da Beraberiz (Mimar Ersin)

1999 – Kahpe Bizans (Teodorakis)

2000 – Hemşo (Taksici Kemal)

2002 – Zalim (Ekrem)

2004 – Hababam Sınıfı Askerde (Emir Eri Besim)

2010 – Newyork’ta Beş Minare (Hamza)

2016 – Vezir Parmağı

2017 – Ketenpere (Silahçı Yekta)


Son Güncelleme: 18.06.2021 22:04
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Anahtar Kelimeler:
ümit OkurMucizeOyuncu
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