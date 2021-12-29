Uluslararası filmi konusu nedir? Uluslararası yorumları ve incelemesi

Film ustalıkla kurulmuş bir olay örgüsü ile karşımıza çıkar. Hırslı ve cesur karakterleriyle, izleyiciye etkiyeci sahneler sunan film, son dakikalarına kadar nefeslerinizi tutarak izleyebileceğiniz bir yapım. Özellikle Clive Owen’un muhteşem oyunculuk performansı dikkat çekerken sevgilisi Naomi Watts da işleri oldukça iyi yürütür. İşte filmdeki diğer detaylar:

The Intenational, siyasilerin ve ajanların kol gezdiği bir dünya yaratır. Bu kişilerin diğerlerinden farkı aksiyon ve gizemi sevmeleridir. Clive Owen, Interpol için için çalışan bir ajandır. Hırslı bir karaktere sahip olan Clive, bulduğu ipuçlarının peşini bırakmadan sonuna kadar ilerleyen bir karakter olarak olarak karşımıza çıkmaktadır.

Uluslararası filminin konusu ve yorumu

Filmde Eleanor Whitman karakterini Naomi Watts’ın canlandırmaktadır. Whitman, Manhattan’da saygıdeğer avukatlarından biridir. Louis Salinger kadar inatçı birisidir. Benzer karakterlerin bir araya gelmesi olumsuz bir ortam yaratsa da Whitman ve Salinger ikilisi buluşarak dünya gidişatını değiştirecek bir şeyi ortaya koyar. İkilinin görevi; silah ticareti, kara para aklama gibi sinsi suçlara karışan bir bankayı yakalamaktır. Karmaşık hikâye ilk olarak bir adamın ölümüyle başlar.

Tom Tykwer, senarist Eric Warren Singer’ın yardımıyla 120 dakikalık bir film sunar. Genel olarak açık bir konu gibi gözükse de çeşitli karakter ve kurumların katılması ile birlikte film oldukça karmaşık bir hal alır. Fakat ana temanın verdiği duygular pozitif bir etki yaratır. Aksiyon, gerilim ve gizemli unsurlardan oluşan film, kesintisiz bir heyecan sunar. Ayrıca başta bankacılık olmak üzere dünyada çıkış yakalayan birçok sektöre de bir mesaj iletir. Uluslararası filmini izleminizi tavsiye ederiz.

IMDb: 6,5

Oyuncu Kadrosu

• Clive Owen – Louis Salinger

• Naomi Watts – Eleanor Whitman

• Armin Mueller-Stahl – Wilhelm Wexler

• Ulrich Thomsen – Jonas Skarssen

• Michel Voletti – Viktor Haas

• Patrick Baladi – Martin White

• Fabrice Scott – Nicolai Yeshinski

• Haluk Bilginer – Ahmet Sunay