Uluç Bayraktar kimdir, nerede doğmuştur? Uluç Bayraktar evli mi? Uluç Bayraktar kaç yaşında?

Uluç Bayraktar kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Boyu ve kilosu kaç? Evli mi? Uluç Bayraktar’ın hayatı hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı.

Uluç Bayraktar kimdir? Nereli ve kaç yaşındadır?

Uluç Bayraktar’ın yer aldığı yapımların neler olduğu merak ediliyor. Uluç Bayraktar aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Hangi filmlerde ve dizilerde rol almıştır? Gibi birçok soru araştırılmaya başlandı.

Ege Üniversitesi Radyo TV Sinema Bölümünden mezun olan Uluç Bayraktar, Şaşıfelek Çıkmazı ile Abdülhamit Düşerken adlı dizilerde yönetmen yardımcılığı yapmış ve sinema dünyasında adını duyurmaya başlamıştır. Özellikle Karadayı dizisinin yönetmeni olarak büyük başarı yakalayan Uluç Bayraktar, TRT 1 ekranlarında yayınlanmış Sevda Kuşun Kanadında dizisinin oyuncu kadrosunda yer almıştır. Uluç Bayraktar, Çanakkale 1 Ocak 1974 yılında Biga’da dünyaya gelmiştir.