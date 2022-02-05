İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
YouTube'da müzik dinlemek artık çok kolaylaşacak!
Son Dakika
YouTube'da müzik dinlemek artık çok...
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a kaptırdı!
Son Dakika
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i...
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet için harekete geçildi
Son Dakika
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet...
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de kanser tespit edildi!
Son Dakika
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de...

Uluç Bayraktar kimdir, nerede doğmuştur? Uluç Bayraktar evli mi? Uluç Bayraktar kaç yaşında?

Uluç Bayraktar kimdir? Nerede doğmuştur? Nerede yaşamaktadır? Kaç yaşındadır? Evli mi? Gibi sorular merak edilmeye başlandı. Uluç Bayraktar’ın hayatı merak edilen konular arasında yer aldı.

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:14
Uluç Bayraktar kimdir, nerede doğmuştur? Uluç Bayraktar evli mi? Uluç Bayraktar kaç yaşında?
Takip Et:

Uluç Bayraktar kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Boyu ve kilosu kaç? Evli mi? Uluç Bayraktar’ın hayatı hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı.

Uluç Bayraktar kimdir? Nereli ve kaç yaşındadır?

Uluç Bayraktar’ın yer aldığı yapımların neler olduğu merak ediliyor. Uluç Bayraktar aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Hangi filmlerde ve dizilerde rol almıştır? Gibi birçok soru araştırılmaya başlandı.

Ege Üniversitesi Radyo TV Sinema Bölümünden mezun olan Uluç Bayraktar, Şaşıfelek Çıkmazı ile Abdülhamit Düşerken adlı dizilerde yönetmen yardımcılığı yapmış ve sinema dünyasında adını duyurmaya başlamıştır. Özellikle Karadayı dizisinin yönetmeni olarak büyük başarı yakalayan Uluç Bayraktar, TRT 1 ekranlarında yayınlanmış Sevda Kuşun Kanadında dizisinin oyuncu kadrosunda yer almıştır. Uluç Bayraktar, Çanakkale 1 Ocak 1974 yılında Biga’da dünyaya gelmiştir.

 

 



Son Güncelleme: 05.02.2022 15:14
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Uluç BayraktarKimdirHayatı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yavuz Şeker kimdir?
Yavuz Şeker kimdir?
Şeyma Korkmaz kimdir?
Şeyma Korkmaz kimdir?
Gamze İğdiroğlu kimdir? Güzel oyuncunun biyografisi
Gamze İğdiroğlu kimdir? Güzel oyuncunun biyografisi
Ötüken Hürmüzlü kimdir?
Ötüken Hürmüzlü kimdir?
Seymen Aydın kimdir, kaç yaşındadır? Seymen Aydın’ın yer aldığı yapımlar
Seymen Aydın kimdir, kaç yaşındadır? Seymen Aydın’ın yer aldığı yapımlar
Yalçın Özden kimdir? Usta oyuncunun biyografisi
Yalçın Özden kimdir? Usta oyuncunun biyografisi

Popüler Haberler

Yavuz Şeker kimdir?
Şeyma Korkmaz kimdir?
Gamze İğdiroğlu kimdir? Güzel oyuncunun biyografisi
Ötüken Hürmüzlü kimdir?
Seymen Aydın kimdir, kaç yaşındadır? Seymen Aydın’ın yer aldığı yapımlar
Yalçın Özden kimdir? Usta oyuncunun biyografisi
Leyla Sayar kimdir? Leyla Sayar'ın hayatı
Berrak Kuş kimdir? Rol aldığı projeler nelerdir?
Hakan Boyav kimdir?
Oyuncu Tolgahan Sayışman kimdir? Tolgahan Sayışman nereli, kaç yaşında?
29 Haziran 2021 Salı ATV'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
2020 Yılı Hicri Yılbaşı Kutlama Mesajları
Egzama kaşıntısı nasıl geçer? Egzama etkileri nasıl azaltılır?
Çalışmaya elverişli olmayan işçilerin anne ve babalarına aylık maaş veriliyor
Teşkilat'a ajan olarak giren Pascal kim?
Oyuncu Ece Özdikici kimdir? Kısa biyografisi
Oyuncu Ali Sunal kimdir?
Oyuncu Elifcan Ongurlar kimdir? Elifcan Ongurlar nereli, kaç yaşında?
Helin Avşar kimdir, nerede doğmuştur? Helin Avşar evli mi? Helin Avşar kaç yaşında?
Oyuncu Tolga Ortancıl kimdir? Kısa biyografisi
Merve Sevi kimdir? Hangi dizilerde rol almıştır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.