Ülke TV Türksat uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değeri nedir? Ülke TV canlı izleme linki

Televizyon kanallarını seyredebilmek için frekans bilgilerini yerinde girmeyi gerektirmekte. Bu sayede televizyonda kanalı kullanıma uygun hale gelmiş oluyor.

Ülke TV’yi de seyredebilmek için doğru frekans bilgilerine ihtiyaç vardır. Ülke TV'nin frekans bilgileri ve diğer tüm değer bilgileri nelerdir?

Birtakım kanalların frekans bilgilerinde HD uydu alıcısına bağlı olarak farklılık gösterdiği görülüyor.

Bazı kanallar ise bütün uydu alıcılarıyla uyumlu olduğu için benzer frekans bilgileri ile açılıyor.

Ülke TV’nin frekans bilgileri nelerdir?

Ülke TV’nin frekans değerleri

Ülke TV’nin uydu için frekans bilgisi: TÜRKSAT 4A

Frekans :12103

Polarizasyon : Yatay (H)

Sembol Oranı : 8333FEC

Ülke TV'yi canlı ve aynı zamanda web sitesi aracılığı ile seyredebilmek mümkün.

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