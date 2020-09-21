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Ukraynalı ünlü model koronavirüse yakalandı

İzmir'de bir eğlence mekanının güvenlik görevlileri tarafından darp edildiğini iddia eden Ukraynalı model Daira Kyryliuk koronavirüse yakalandığını açıkladı.

21 Eylül 2020 Pazartesi 14:41
Ukraynalı ünlü model koronavirüse yakalandı
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Ukraynalı model Daira Kyryliuk, İzmir Çeşme’de bir eğlence mekanında erkek arkadaşı ile güvenlik görevlileri tarafından darbedildiğini iddia etmiş ve olay basında büyük yer kaplamıştı. Ünlü model bu kez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile koronavirüse yakalandığını duyurdu.


Ülkesine dönen ünlü model paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

‘’İki hafta boyunca İstanbul’da bir otelin izole katında kaldık. Kimseyle temas kurmadan tek kullanımlık kaplarda yemeğimizi aldık. Çok şanslıydım çünkü hiçbir belirtim yoktu. Kendimi normal hissettim ve ateşim maksimum 37 dereceydi.’’



Son Güncelleme: 21.09.2020 14:41
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Anahtar Kelimeler:
UkraynaDaira Kyryliuk
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