Ufuk Tevge kimdir? Nerelidir? Ufuk Tevge kaç yaşındadır?

Ufuk Tevge kimdir, nerede doğmuştur gibi sanatçı hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için araştırdık. İşte Ufuk Tevge'nin yaşamına dair detaylar...

Ufuk Tevge kimdir?

1993'te (28 yaşında) Ocak ayında doğan ünlü oyuncu Ufuk Tevge aslen Rizeli'dir. Yakışıklı oyuncu hayatını İstanbul'da devam ettirmektedir. Ufuk Teve'nin burcu kova, boyu 1.80 cm, klosu da 72'dir. İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk bölümü'nden 2016 yılında burslu olarak birincilikle mezun olan Ufuk Tevge aynı zamanda Sadri Alışık Kültür Merkezi, Oyunculuk ve diksiyon eğitimi almıştır.

Ufuk Tevge'nin kişisel özelliklerine pek çok özellik bulunmaktadır bunlar ; İngilizce, yunan aksanı, karadeniz aksanı, karadeniz, ege ve iç anadolu şivesi, eskrim, at binme, futbol, kılıç, fitness, boks, yüzme, yoga, tango, vals,gitar, salsa, şan, perküsyon, ukelele ve saz bulunmaktadır.

Ünlü oyunvu kameralar karşısına ilk kez Vatanım Sensin adlı dizide geçmiştir. Ardından Atv'de yayınlanan Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 5. sezonunda Burak Sergen karakterinin oğlu rolünü canlandırmıştır.

Tiyatro oyunları;

Anadolu Expresi (Sahne Teknisyeni)

2016 – Hades’in Arka Bahçesi (Oyuncu)

2018 – Damdaki Kemancı (Oyuncu)

2019 – Bir Banka Soygunu Komedisi (Prens Ludwing)