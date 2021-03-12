İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19 test cihaz geliştirildi
Son Dakika
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19...
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik yayımlandı! İşte yönetmelik şartları..
Son Dakika
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik...
AK Parti, yeni seçim yasası taslağında baraj oranını netleştirdi
Son Dakika
AK Parti, yeni seçim yasası...
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu! 2 yıla kadar hapsi istendi
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu!...

Ufo filminin oyuncu kadrosu belli oldu!

Türkiye'nin ünlü yapım şirketlerinden BKM, yeni bir sinema filmiyle izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Salgın nedeniyle sinemaların kapalı olması her ne kadar sektörü etkilesede BKM, sektöre hızlı girişi Ufo filmiyle yapacaktır. Ufo filminin oyuncu kadrosu kimlerden oluşuyor? İşte ayrıntılar.

12 Mart 2021 Cuma 14:42
Ufo filminin oyuncu kadrosu belli oldu!
Takip Et:

Kuruculuğunu Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği BKM Yapım'ın yeni filmi Ufo adında yeni bir film için hazırlıklara başladı.Koronavirüsün etkisiyle sinema dünyasıda etkilenerek ara vermişti. Sektöre hızlı giriş yaparak Ufo filmi için kolları sıvadılar.

Başrollerini İpek Filiz Yazıcı ve Mert Ramazan Demir'in üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Onur Bigetay ve senaristi Meryem Gültabaktır.

Dijitale çalışmayı tercih eden oyuncu İpek Yazıcı, daha önce Netflix'te yayınlanan AŞK 101 ve 102 dizilerinde rol aldı. 2001 İstanbul doğumlu olan oyuncu 19 yaşındadır. İstanbul Bakırköy'de ikamet etmektedir. Aldığı oyunculuk namına eğitimler sayesinde kendini geliştiren ve yenilik katan bir oyuncudur. Oynadığı diziler çok tutulmasa da ekranlara kendini sevdirmeyi başarmıştır. 1.64 boyunda olan Yazıcı, 51 kgdır. Uzun süredir birlikteliği olan Yazıcı'nın erkek arkadaşı şarkıcı Ufuk Beydemir'dir.

 

Exxen'de Ölüm Zamanı dizisinde oynayan Mert Ramazan Demir, dijitalde kendini tanıtmıştır. BluTv'de de Çıplak dizisinde rol almıştır. Öğretmen dizisindeki efsane oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Demir'e teklifler yağmıştır. 1998 İstanbul doğumludur. 1.78 boyunda olan Demir 73kgdır. Oyunculuk ajansına kayıt olarak çeşitli eğitimler almıştır. 2015 Aşkopat dizisiyle kendini duyurmuştur. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Demir'in hayran kitlesi çoktur. 



Son Güncelleme: 12.03.2021 14:42
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
UfoFilmOyuncu Kadrosu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
11 Mart Perşembe tarihinde Gelinim Mutfakta programı birincisi kim? Puan durumu nasıl?
11 Mart Perşembe tarihinde Gelinim Mutfakta programı birincisi kim? Puan durumu nasıl?
Kuruluş Osman Malhan Hatun ölüyor mu, diziden çıkacak mı? Yıldız Çağrı Atiksoy diziden ayrılacak mı?
Kuruluş Osman Malhan Hatun ölüyor mu, diziden çıkacak mı? Yıldız Çağrı Atiksoy diziden ayrılacak mı?
Ramo bu akşam neden yok 12 Mart Cuma neden yok? Show TV Ramo yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Ramo bu akşam neden yok 12 Mart Cuma neden yok? Show TV Ramo yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Doya Doya Moda bitiyor mu? TV8 Doya Doya Moda All Star ne zaman başlıyor, All Star yarışmacıları kimler?
Doya Doya Moda bitiyor mu? TV8 Doya Doya Moda All Star ne zaman başlıyor, All Star yarışmacıları kimler?
KRT TV sunucusu Ülkü Çoban kimdir? Ülkü Çoban evli mi, kaç yaşındadır?
KRT TV sunucusu Ülkü Çoban kimdir? Ülkü Çoban evli mi, kaç yaşındadır?
Ramo bu hafta neden yok, yeni bölüm neden yayınlanmıyor? Ramo yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Ramo bu hafta neden yok, yeni bölüm neden yayınlanmıyor? Ramo yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Popüler Haberler

Ufo filminin oyuncu kadrosu belli oldu!
Ücretsiz Google Play kodları!
HES kodu kredi kartına nasıl tanımlanır? Temassız kredi kartına HES kodu yükleme işlemleri
11 Mart Perşembe tarihinde Gelinim Mutfakta programı birincisi kim? Puan durumu nasıl?
Türk Telekom bedava dakika veren uygulamalar ve kampanyalar 2021
Bim 19 Mart 2021 Aktüel indirimli ürünler kampanya broşürü ( Ankastre Set, Mini Fırın, Termos, Blender Seti, Boya malzemeleri )
Kuruluş Osman Malhan Hatun ölüyor mu, diziden çıkacak mı? Yıldız Çağrı Atiksoy diziden ayrılacak mı?
Hakan Taşıyan ve kız kardeşinin son sağlık durumu nasıl? Hakan Taşıyan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamalar!
Kontakt veya numaralı lens nedir? Lens nasıl takılır ve çıkarılır? Numaralı ve numarasız lens fiyatları
TJK 12 Mart 2021 Cuma at yarışı sonuçları
VakıfBank EFT iptal işlemi nasıl yapılır?
Ziraat Bankası hesap açma ücreti ve belgeleri
Çok Gezenti Burak Akkuk kaç yaşında, nereli?
2020 yılı final yapıp yayından kaldırılan diziler listesi
Epic Games bedava oyunları ne?
Çiftçi için karlı ve kazandıran tarım ürünleri nelerdir?
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün açıklamada bulunacak : Yeni ekonomi paketi geliyor...
Seksenler Butik Ali kimdir? Hakan Bulut kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Beni Bırakma konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu
100.000 TL'ye kadar alınabilecek 2. el arabalar listesi
Yatakta bulunan lekeler nasıl temizlenir? Yataktaki lekeleri çıkarmak için pratik yöntemler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.