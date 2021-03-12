Ufo filminin oyuncu kadrosu belli oldu!

Kuruculuğunu Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği BKM Yapım'ın yeni filmi Ufo adında yeni bir film için hazırlıklara başladı.Koronavirüsün etkisiyle sinema dünyasıda etkilenerek ara vermişti. Sektöre hızlı giriş yaparak Ufo filmi için kolları sıvadılar.

Başrollerini İpek Filiz Yazıcı ve Mert Ramazan Demir'in üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Onur Bigetay ve senaristi Meryem Gültabaktır.

Dijitale çalışmayı tercih eden oyuncu İpek Yazıcı, daha önce Netflix'te yayınlanan AŞK 101 ve 102 dizilerinde rol aldı. 2001 İstanbul doğumlu olan oyuncu 19 yaşındadır. İstanbul Bakırköy'de ikamet etmektedir. Aldığı oyunculuk namına eğitimler sayesinde kendini geliştiren ve yenilik katan bir oyuncudur. Oynadığı diziler çok tutulmasa da ekranlara kendini sevdirmeyi başarmıştır. 1.64 boyunda olan Yazıcı, 51 kgdır. Uzun süredir birlikteliği olan Yazıcı'nın erkek arkadaşı şarkıcı Ufuk Beydemir'dir.

Exxen'de Ölüm Zamanı dizisinde oynayan Mert Ramazan Demir, dijitalde kendini tanıtmıştır. BluTv'de de Çıplak dizisinde rol almıştır. Öğretmen dizisindeki efsane oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Demir'e teklifler yağmıştır. 1998 İstanbul doğumludur. 1.78 boyunda olan Demir 73kgdır. Oyunculuk ajansına kayıt olarak çeşitli eğitimler almıştır. 2015 Aşkopat dizisiyle kendini duyurmuştur. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Demir'in hayran kitlesi çoktur.