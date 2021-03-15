UFO filmi ne zaman vizyona girecek? UFO filminin konusu ve oyuncu kadrosu

UFO filminin oyuncu kadrosu ve UFO filminin çekildiği yer merak edilmeye başlandı. UFO filminin yapımcılığında BKM Film, yönetmenliğinde Onur Bilgetay'ın ve senaryosunda ise Meryem Gültabak bulunmaktadır. Oyuncu kadrosu yavaş yavaş netlik kazanan UFO filmi, kısa süre sonra birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Önümüzdeki günlerde seyirci karşısına çıkacak olan UFO filminin sadece oyuncu kadrosu ve karakterleri değil, aynı zamanda UFO filminin çekim mekanı da merak edilmeye başlandı. Yakın zamanda vizyona girecek olan UFO filmi hakkında detaylar araştırılmaya devam ediliyor.

UFO filmi oyuncu kadrosu

Kısa sürede pek çok kişinin merak ettiği UFO filminin başrol oyuncusu belirlendi. Son dizisi Aşk 101'de Işık karakterini canlandıran ve bu karakter sayesinde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan genç oyuncu İpek Filiz Yazıcı, UFO filminin başrol oyuncusu oldu. Yakışıklı oyuncu Mert Ramazan Demir'e oyunculuk teklifi iletildi. Mert Ramazan Demir'in UFO filminde rol alacağı henüz belli değil. Ancak oyuncumuzun bu teklife sıcak baktığı söyleniyor, bu yüzden şimdilik UFO filminin kadrosunda İpek Filiz Yazıcı ve Mert Ramazan Demir var. Filmin diğer oyuncularının da yakın zamanda belli olacağı düşünülüyor.

İpek Filiz Yazıcı

UFO filmi ile anlaşma yapan genç oyuncumuz filmde başrol oynayacak. Genç oyuncumuz İpek Filiz Yazıcı, henüz 19 yaşında ve 6 Ekim 2001 İstanbul doğumludur. İlk olarak 2016 yılında yayınlanmış olan Babam ve Ailesi dizisiyle kamera karşısına çıkan oyuncumuz tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı ve ertesi yıl Elimi Bırakma dizisinde rol aldı. Daha önce LC Waikiki ve Çokokrem gibi markaların reklam filmlerinde rol alan oyuncumuz, 2020 yılında rol aldığı Aşk 101 ile kariyerinde gerçek bir atılım yaptı. Dizide canlandırdığı Işık karakteriyle kitlelere ulaşan oyuncumuz daha önce Elimi Bırakma, Kayıt Dışı, Yeni Hayat, Büyük Günahlar gibi dizilerde rol almıştır. Güzel oyuncumuz şimdi şarkıcı Ufuk Beydemir ile birlikte ve ikili ilişkisini gözden uzak yaşamayı tercih ediyor.

İpek Filiz Yazıcı'nın resmi Instagram kullanıcı adı: @ipekkyazici

Mert Ramazan Demir

23 yaşında olan oyuncumuz 1998 İstanbul doğumludur. Liseden mezun olduktan sonra oyunculuk ajansına kayıt olan ve daha sonra Dialog Anlatım İletişim ve Michelle Danner Acting Studio’da eğitim alan Mert Ramazan Demir, ilk olarak 2015 yılında Aşkopat ile kamera sahnesine çıkmış ve 2019 yılında Üç Harfliler Adak filminde rol almıştır. 2020 yılında Blue TV'de yayınlanan çıplak dizinin ilk sezonunda karşımıza çıkan oyuncumuz, 2020 yılında Öğretmen ile kariyerinde gerçek bir atılım gerçekleştirdi. Kamera önünde oldukça başarılı isimlerin yer aldığı Ölüm Zamanı dizisinde rol alan yakışıklı oyuncumuz UFO filminin oyuncu kadrosunda da rol alacak.

Mert Ramazan Demir’in resmi instagram kullanıcı adı: @mertramazandemir

UFO filminin konusu nedir?

Oyuncu kadrosu henüz netlik kazanmadan dikkatleri üzerine çekmeyi başaran UFO filminin konusu da izleyiciler tarafından araştırılan konular arasında yer aldı. Ancak UFO filmiyle ilgili bilgiler tam olarak paylaşılmış durumda değil. Ancak tahminlerimize göre başlıktan da anlaşılacağı gibi filmin UFO'larla ilgili teması uzay olacak. Ancak bahsettiğimiz gibi bunun için henüz bir açıklama yok. Önümüzdeki günlerde UFO filminin kesin konusu açıklığa kavuşacak gibi duruyor.

UFO filminin çekimleri nerde olacak?

Hızla büyük ilgi gören filmin oyuncularının Mart ayı sonunda sette yer alması planlanıyor. Adana'da çekilecek UFO filminin oyuncuları, filmi yapmak için Adana'ya gidecek. Ancak filmin oyuncu kadrosu henüz tamamlanmadığı için çekimler henüz başlamadı. Oyuncu kadrosunun bu ayın sonlarında sette oyuncuların yer alması planlanıyor.

UFO filmi ne zaman vizyona girecek?

Sadece başrol oyuncuların belli olduğu filmin çekimleri bu ayın ilerleyen zamanlarında gerçekleşecek ve filmin oyuncuları çekim için Adana'ya gidecek. Çekim başladığında bile filmin ne zaman yayınlanacağına dair henüz bir bilgi yok. Ancak film, yeni sezona girmeden önce vizyona girmesi planlanıyor.