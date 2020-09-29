UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda Rangers- Galatasaray maçı Teve 2 kanalında yayınlanacak! İşte kanalın frekansları

UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda bu Perşembe akşamı Rangers-Galatasaray maçı oynanacak. Maçın şifresiz kanal olan Teve2’ de yayınlanması üzere maç severler Teve 2’ nin frekanslarını öğrenmek istiyor. Taraftar tarafından yapılan yoğun istek üzerine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu gerekli mevkiler ile konuşarak maçın şifresiz kanaldan yayınlanacağını söyledi. 1 Ekim Perşembe günü yayınlanacak olan maç 21. 45’ de ekranlara gelecek frekans ise:

*D-Smart: 21’ inci kanal,

*Digitürk: 54’üncü kanal,

*Türksat 4A: 42 derece Doğu(Standart Ekran): 12034 V(dikey) Symbol Rate’ i ise 27500 FEC. 5/ 6

*Türksat 4A: 42 derece Doğu(Yüksek Çözünürlüklü): 12245 H(yatay) Symbol Rate’ i ise 27500 FEC. 5/ 6 DVB ise S2-8PSK

*Türksat Kablo Televizyonunda: 32’ inci Kanal,

*Tivibu: Uyduda ve IPTV’ de 356’ ıncı kanalda, HD olarak uyduda 62. Kanal,

*Türkcell Tv Plus: 32’ inci kanalda.