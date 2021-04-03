Uçankuş Tv yayını neden yok, kanal kapandı mı? Uçan Kuş Tv nasıl izlenir?

Ekranların sevilen kanalı UçanKuş Tv, yayına ara mı verdi gibi sorularla gündeme oturdu. Siz kıymetli okuyucularımız için araştırdık ve haberimizde veriyoruz.
Kanalın finans kaynağı Metin Güneş, UçanKuş Tv sahibi Can Tanrıyar'a ödediği paraların dönüşünü geri yapılmayınca, yönetime el koyduğu haberi yayıldı.
Yayına kaldığı yerden yönetim ekibi değişerek mi devam edecekler? Yoksa tamamen kapanacak mı? Bu konuda kamuoyunu bilgilendirici içerik yayınlanmadı. Açıklama yapılır yapılmaz, siz değerli okuyucularımızı UçanKuş Tv kanalı ile son gelişmelerden haberdar edeceğiz.
Son Güncelleme: 03.04.2021 14:25