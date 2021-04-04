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Uçankuş Tv neden kapandı?

Uçankuş Tv neden kapatıldı? Uçankuş Tv'nin kapanma nedeni ne? Uçankuş Tv yekrardan yayın hayatına başlayacak mı? Herkes tarafından merakla Uçankuş Tv'nin neden kapatıldığı ve tekrardan yayın hayatına başlayığ başlamayacağı merakla araştırılıyor. İşte Uçankuş Tv'nin kapatılma nedeni...

04 Nisan 2021 Pazar 15:03
Uçankuş Tv neden kapandı?
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Herkes tarafından merak konusu olan konulardan biriside Uçankuş TV’nin neden yayın yapmadığı ve kanalın kapanıp kapanmadığı geliyor. İntenet yayını da kesintiye uğrayan Uçankuş TV’nin sitesine de uzun zamandır giriş yapılamıyor.

Uçankuş TV neden yayın yapmıyor?

Özellikle Magazin ve gezi programlarıyla herkes tarafından sevilen Uçankuş Tv, 03 Nisan 2021 Cumartesi gününden itibaren yayın yapmayacağını bildirdi. Herkes kanalın yayını durdurma nedeninin ne olduğunu merakla araştırıyor.

Kanalın finans kaynağı Metin Güneş’in, Uçankuş TV’nin sahibi olan Can Tanrıyar’a ödemiş olduğu paraların geri dönüşünün olmamasından dolayı, yönetime el koyduğu haberleri yayılmaya başladı. Kanalın yayına kaldığı yerden devam edip etmeyeceği ve yönetim ekibinin değişip değişmeyeceği konusunda herhangi bir bilgi paylaşılmadı.



Son Güncelleme: 04.04.2021 15:28
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Uçankuş TvUçankuş Tv Kapanma Nedeni
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