Uçankuş Tv neden kapandı?

Herkes tarafından merak konusu olan konulardan biriside Uçankuş TV’nin neden yayın yapmadığı ve kanalın kapanıp kapanmadığı geliyor. İntenet yayını da kesintiye uğrayan Uçankuş TV’nin sitesine de uzun zamandır giriş yapılamıyor.

Uçankuş TV neden yayın yapmıyor?

Özellikle Magazin ve gezi programlarıyla herkes tarafından sevilen Uçankuş Tv, 03 Nisan 2021 Cumartesi gününden itibaren yayın yapmayacağını bildirdi. Herkes kanalın yayını durdurma nedeninin ne olduğunu merakla araştırıyor.

Kanalın finans kaynağı Metin Güneş’in, Uçankuş TV’nin sahibi olan Can Tanrıyar’a ödemiş olduğu paraların geri dönüşünün olmamasından dolayı, yönetime el koyduğu haberleri yayılmaya başladı. Kanalın yayına kaldığı yerden devam edip etmeyeceği ve yönetim ekibinin değişip değişmeyeceği konusunda herhangi bir bilgi paylaşılmadı.