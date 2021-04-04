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Uçankuş tv neden kapalı, uçankuş neden kapandı, uçankuş tv neden yok?

Magazin severler bugün televizyonlarını açtıklarında sevilen televizyon kanallarından biri olan Uçankuş TV'nin kapanmış olduğunu gördü. Bunun üzerine neden kapandığını merak eden izleyiciler konuya ilişkin açıklamaları araştırmaya başladı. İşte detaylar...

04 Nisan 2021 Pazar 21:18
Uçankuş tv neden kapalı, uçankuş neden kapandı, uçankuş tv neden yok?
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Medya sektöründe ün kazanmış Uçankuş TV’nin kapandığı ve TV’de yaşanan olaylar kulislerin en çok konuşulan konusu oldu. Bunun üzerine izleyiciler ve sektördekiler Uçankuş TV’nin neden kapandığını merak eder oldu.

Uçankuş TV’de magazin haberleri yapan Can Tanrıyar’ın iş yerindeki farklı konuları üzerine 3 Nisan tarihinden beri Uçankuş TV yayın yapmıyor. Sorunun nedeninin ise Uçankuş’un finansörü olan M.G adlı iş adamı, kanala verdiği ücretlerin hesabını sorunca, kanalın yöneticilerinin cevap veremediği öğrenildi. Ortaya atılan iddialar arasında kanal binasına korumaları ile gelen M.G’nin kanal yönetimini değiştirdiği de var.

Ortaya atılan bir diğer iddia ise, olaylardan sonra Can Tanrıyar’ın ortadan kaybolduğu gibi konular da var. Lakin konuya ilişkin net açıklamalar yapılmadı. Açıklama yapılmamasına ilişkin iddialardan biri ise Can Tanrıyar’ın sağlık sorunları olduğu. Bunun yanı sıra Tanrıyar’ın nişanlısının sosyal medya hesabından yaptığı “Karantinadayız, aşı sıramızın gelmesini bekliyoruz.” paylaşımı da dikkat çekti.

Maddi sorunlar yüzünden kapatıldığı söylenen kanal, finansör M.G’ye ödeme yapmayınca yönetime el konulmuş. Finansör M.G, bir buçuk yıl sonra kanalın %65 ortağı olan Can Tanrıyar’dan durum raporu isteyince olaylar patlak vermiş.

Ortaya atılan iddilara göre Tanrıyar, 4-5 aydır işyeri kirası, uydu ödemeleri, güvenlik ve yemek ödemeleri bunun yanı sıra iki aydır da çalışanların maaş ödemesi yapmıyor. Bunun ortaya çıkması üzerine Tanrıyar’ın ortadan kaybolduğu ve kanalın kapandığı iddia ediliyor.

Bir diğer iddia ise, Can Tanrıyar’ın finansör M.G’den aldığı 450 bin dolayı geri ödemediği yönünde.

Uçankuş’un kanal yanında intenet sitesi yayınları da durdu. Medya grubundaki değişiklikler nedeni ile intenet sitesine içerik girilmemesi dikkat çekti. En son içerik paylaşımı ise 12 Mart tarihinde yapıldı.

Kulislerde dönen bir başka iddiaya göre ise Can Tanrıyar’ın yurt dışına çıktığı ve kimsenin ona ulaşamadığı oldu.

Serengil’den açıklama…

Can Tanrıyar ile davası olan Seren Serengil yapılan haberlere ilişkin şu paylaşımda bulundu:

“Koronavirüs mü oldu yoksa kovuldu mu? Kim bilir bu gidişin dönüşü olacak mı? 65 yaş üstü çok dikkat etmeli bu Koronavirüs’e ama Koronavirüs oldum deyip arazi olanlar da var. Esas patron gelmiş bakmış, yolsuzluk falan kovalamış bunları. Daha iyi günleriniz canım parasız kalmak ayıp değil. İnsan şerefini kaybetmesin. Bir keyif kahvesi yapayım da içeyim bari!”

Serengil’in paylaşımını daha sonra silmesi dikkat çekti.

Geçtiğimiz aylarda Can Tanrıyar’ın 130 kişinin çalıştığı Uçankuş TV’yi Maslak’ta bulunan daha moden bir alana taşımıştı. Gönüllü bir avukat ise çalışanların alacaklarını almaları konusunda onlara yardım ediyor.

Uçankuş TV çalışanlarından açıklamalar geldi

Üç senedir bu kanalda çalışan magazin gazetecisi Tayyar Işıksaçan konuya ilişkin şu açıklamaları yaptı:

”Yüzlerce ama yüzlerce mesaj yazmışsınız, 3 yıllık süre içinde yüreğinize bu kadar mı dokundu bu garip kardeşiniz, bu kadar mı sizden oldun? Şükürler olsun…

Kanalımızın ortakları arasında yaşanan ticari anlaşmazlık sonucu 3 yıldır içinde yer aldığım @ucankustv ne yazık ki yayınlarına ara verdi. Geri dönüşü olur mu, yeniden kanat çırparmıyız bilmiyorum.

Başta program partnerlerim canım kızım @esra.aydogdu ve can dostum @gokaykalaycioglu olmak üzere yol arkadaşlarım canlarim @sinemyildiz_official @sedaakgul @evrimkeklik, uçankuş’un kanatları güvenlik, mutfak, ulaştırma, teknik ekip, editörler, muhabir ve kameramanlar, asistanlar, yani uçankuş’u uçankuş yapan herkese teşekkür ederim, yolumuz açık olsun.

Elbet bir gün bir yerde ama elbet bir gün yeniden görüşeceğiz bu böyle yarım kalmayacak.Her veda yeni bir başlangıçtır…” 

 



Son Güncelleme: 04.04.2021 21:18
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Anahtar Kelimeler:
UçankuşTelevizyonMagazin
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