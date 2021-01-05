İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
6 ülke yerli ve milli olarak geliştirdiği yazılımı kullanıyor
Son Dakika
6 ülke yerli ve milli...
Merve Çağıran, sevgilisi İsmail Hacıoğlu'na yeni yılda aşk pozu ile seslendi
Merve Çağıran, sevgilisi İsmail Hacıoğlu'na...
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump'ı uyardı!
Son Dakika
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad...
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları Tuana, güzelliği ile herkesi büyüledi
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları...

Uçankuş TV frekans frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değeri nedir? Uçankuş TV canlı izleme linki

Uçankuş TV frekans ayrıntıları! Uçankuş TV’nin uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değerleri nelerdir? Uçankuş TV’yi online izleme bağlantısı!

05 Ocak 2021 Salı 09:02
Uçankuş TV frekans frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değeri nedir? Uçankuş TV canlı izleme linki
Takip Et:

Televizyon kanallarını seyredebilmek için frekans bilgilerini yerinde girmeyi gerektirmekte. Bu sayede televizyonda kanalı kullanıma uygun hale gelmiş oluyor.

Uçankuş TV’yi de seyredebilmek için doğru frekans bilgilerine ihtiyaç vardır. Uçankuş TV’nin frekans bilgileri ve diğer tüm değer bilgileri nelerdir?

Birtakım kanalların frekans bilgilerinde HD uydu alıcısına bağlı olarak farklılık gösterdiği görülüyor.

Bazı kanallar ise bütün uydu alıcılarıyla uyumlu olduğu için benzer frekans bilgileri ile açılıyor.

 

Uçankuş TV’nin frekans bilgileri nelerdir?

 

Uçankuş TV’nin frekans değerleri

 

Uçankuş TV’nin uydu için frekans bilgisi: TÜRKSAT 4A

Frekans : 12245

Polarizasyon : Yatay (H)

Sembol Oranı : 27500

FEC : 5/6

Uçankuş TV’yi  canlı ve aynı zamanda web sitesi aracılığı ile seyredebilmek mümkün.

 

UÇANKUŞ TV CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...


Son Güncelleme: 05.01.2021 09:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Uçankuş TvFrekans AyarlarıUydu Frekansı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Show TV Ağır Romantik filminin konusu ve oyuncu kadrosu
Show TV Ağır Romantik filminin konusu ve oyuncu kadrosu
MasterChef şampiyonu belli oldu!
MasterChef şampiyonu belli oldu!
Survivor 2021 kadrosu belli oldu! Gönüllüler İlayda Şeker kimdir?
Survivor 2021 kadrosu belli oldu! Gönüllüler İlayda Şeker kimdir?
MasterChef’in büyük ödülü belli oldu
MasterChef’in büyük ödülü belli oldu
Survivor 2021 yarışmacısı Sancakay Ilım Morgül kimdir?
Survivor 2021 yarışmacısı Sancakay Ilım Morgül kimdir?
Survivor 2021 yarışmacısı Sena Özdemir kimdir?
Survivor 2021 yarışmacısı Sena Özdemir kimdir?

Popüler Haberler

Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın nereli , kaç Yaşında?
Ocak 2021 evde bakım parası yatan iller belli oldu mu? Evde bakım maaşı yatan iller 5 Ocak 2021 Salı
Zatürre aşısını devlet karşılıyor mu? 2021
BİM'de satılan Hp 14″ ryzen 3 3250 laptop nasıl, alınır mı? Hp 14″ ryzen 3 3250 laptop BİM'de satışı başladı
İŞKUR evde iş ilanları var mı? İŞKUR evde paketleme iş ilanları?
TV'de bugün hangi maçlar var? 5 Ocak 2021 Salı Canlı futbol maç programı
Şeref Bey dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak?
Kanunsuz Topraklar dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
2021 SGK hasta rapor parası nasıl alınır? SGK rapor sorgulama işlemleri
Egemen Babil'den ayrıldı mı? Yeni sezonda Ozan Güven Babil'de olmayacak mı?
2021'de hangi diziler, hangi kanalda başlayacak? 2021 yeni dizileri ve kanalları
2020 BİLSEM Öğretmen seçme ve atama kılavuzu yayınlandı
Sokağa çıkma yasağında taksiler, marketler, fırınlar, eczaneler açık mı?
Civciv ne zaman tavuk olur? Ne kadar sürede büyür?
Konut kredi ertelemesi 3 ay süre ile nasıl yapılır? İşte konut kredisi erteleme faiz oranları ve işlemleri
Google Haritalar uygulamasında işyeri ekleme nasıl yapılır? 2021 Google haritalar konum ekleme
TRT 1'de 5 Ocak 2021 Salı tarihinde ne var? 5 Ocak 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?
Superonline müşteri hizmetlerine direk bağlanma numarası ve tuşları
5 Ocak 2021 Salı TV8 yayın akışında ne var?
Kalıcı yanak Estetiği fiyatları ne kadardır? Yanak Estetiği işlemleri kaça ayrılmaktadır?
Emekli aile yardımında son durum ne? Emekli aile yardım ödemesi 2021 yılında başlayacak mı? SSK, SGK ve Bağkur emeklisi 4 gözle bekliyor!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.