Uçankuş TV Eşimin Zevki jürileri ve sunucusu belli oldu. İşte Damla Ersubaşı hakkında bilgiler

Eşimin Zevki jürilerinin sunucusu Damla Ersubaşı hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. UçanKuş TV ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkacak Eşimin Zevki programı sunucusu Damla Ersubaşı merak edilmeye başlandı.

Eşimin Zevki sunucusu Damla Ersubaşı kimdir?

1993 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Damla Ersubaşı henüz 6 yaşında Yılan Hikayesi dizisinde rol almıştır. Sihirli Annem dizisinde Tuğçe karakterine hayat vererek ün kazanan Ersubaşı, Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü’nden mezun olmuştur.

Eşimin Zevki program jürileri kimdir?

Muammer ketenci

Ben Bilmem Eşim Bilir programının asistanlığını üstlenen Ersubaşı 2016 yılında Mustafa Can Keser ile dünyaeevine girmiştir. Uçankuş TV ekranlarında kısa süre sonra başlayacak Eşimin Zevki yarışmasında; evli, nişanlı ve sevgili çiftçiler yarışacaktır.

1965 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Muammer Ketenci moda tasarımcısıdır. Kuaförüm Sensin programından Eşimin Zevki programına transfer olan Ketenci’nin nasıl bir performans göstereceği merak edilmeye başlandı.

Eşimin Zevki yarışma başvurusu katılım formu

Uçankuş TV’de ekranlara gelmeye başlayacak Eşimin Zevki programına başvuru ve katılım formuna resmi web sayfasından erişim sağlayabilirsiniz. Eşiniz veya nişanlınızla katılabileceğiniz Eşimin Zevki programında çiftler jüri seçimiyle katılacak.