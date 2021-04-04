Uçan Kuş TV kapandı mı, uyduda neden yok? Uçan Kuş TV’nin patronu Can tanrıyar kayıp mı?

Uçan Kuş TV’nin uydu yayını kesilirken Youtube yayını devam ediyor. Metin Güneş ile kanalın %65 sahibi olan Can Tanrıyar’ın maddi sıkıntılar yaşadığını belitti. Edinilen bilgilere göre Metin Güneş 1.5 yıl sonra patron Tanrıyar’dan durum raporu istemesi üzerine Can Tanrıyar’ın ortadan kaybolduğunu açıkladı.

Kanal yönetimi kısa süredir iş terinin kirasını veya uydu ödemelerini hatta güvenlik ve yemek ücretlerine kadar ücretlerin ödenmediğini açıkladı. İki aya yakındır çalışanların maaşları yatırılmadığı öğrenince çalışanlar işyerine giderek tutanak tutmaya devam ediyor. Durumun ne olduğunu öğrenmek isteyen çalışanlar ise gönüllü avukat arıyorlar. 130 çalışana sahip Uçankuş TV kısa zaman öncesine İstanbul Maslak tarafında lüks bir ofise taşınmıştı.

Tanrıyar hakkında iddilar ise ‘kanala ait milyonlarca dolar parayı alıp kaçtığı iddiaları’ yer alıyor. İddialar gündemde dolaşırken Can Tanrıyar’ın nişanlısı instagram hesabından karantinada olduklarını ve aşı sırasının gelmelerini beklediğini açıkladı. Diğer iddia ise Tanrıyar yurtdışına çıkmış olması.

Can Tanrıyar ile davalık olan sunucu SerenSerengil ise instagram hesabından göndermede bulundu. “Bazı kişilerin korona virüsünü bahane ederek ortadan kaybolduğunu ama aslında kovulduklarını” iddia etti. Serengil Tanrıyar hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunurken yaptığı paylaşımları daha sonra kaldırdı.





Can Tanrıyar kimdir?

1960 İstanbul doğumlu Tanrıyar, küçük yaşlardan itibaren babasının yanında durarak sauna çalıştırma işinde bulundu. Üniversite eğitimini İstanbul Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi okuyan Tanrıyar aynı zamanda okul zamanında Hentbol Milli Takımda görev aldı.

Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra Milliyet gazetesinde Fenerbahçe muhabirliği yaparak gazetecilik mesleğine atılan Tanrıyar daha sonra birçok gazetenin spor kanallarında yer aldı. Sabah, Güneş, Tan gazetesi gibi önemli gazetelerde ismini duyuran iş adamı bir dönem spor yazarlığı yaptı. Daha sonra magazin ile yaptığı işi birleştirme kararı aldıktan sonra yapımcılık hayatına giriş sağladı. Ve Televole’nin yapımcısı olmaya karar verdi. Uçankuş programı ise uzun