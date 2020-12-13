İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
'Yok artık' dedirten olay! T.C kimlik No'su ile test yaptırdılar
Son Dakika
'Yok artık' dedirten olay! T.C...
Ankara'da feci olay! İnşaat alanında 2 işçi göçük altında kaldı
Son Dakika
Ankara'da feci olay! İnşaat alanında...
Bakan Selçuk'tan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması!
Son Dakika
Bakan Selçuk'tan son dakika yüz...
Çocukluk dizisi erken final yapıyor
Çocukluk dizisi erken final yapıyor

Uçan Kuş TV Hayatın İçinden programını sunan Evrim Keklik Kimdir?

Son günlerde gündemde tartışmalara neden olan Uçan Kuş TV Hayatın İçinden programını sunan Evrim Keklik Kimdir? hakkında neler olup bittiğini birçok kişi merak ediyor. Uçan Kuş TV Hayatın İçinden programını sunan Evrim Keklik Kimdir? ile ilgili olarak güncel bilgileri okurlarımızla 13.12.2020 tarihli haberimizde paylaştık.

13 Aralık 2020 Pazar 22:32
Uçan Kuş TV Hayatın İçinden programını sunan Evrim Keklik Kimdir?
Takip Et:

Hafta içi her gün Uçan Kuş TV’de yayınlanan Hayatın İçinden programı sunucusu Evrim Keklik merak edilmeye başladı. 2020 yılının başında yayınlanan Survivor’da yarışmacı olan Evrim Keklim pek çok kişi tarafından merak ediliyor.

Evrim Keklik kimdir?

1991 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Evrim Keklik, ilkokulda voleybol ile ilgilenmeye başlamıştır. 10 yıl boyunca Fenerbahçe Spor Kulübünde voleybolculuk yapan Keklik daha sonrasında Galatasaray’a transfer olmuştur. 1 yıl Galatasaray’da oynadıktan sonra yaşadığı sakatlık nedeni ile takımdan ayrılmıştır.

Ankara Üniversitesi Besyo bölümünü kazanan Keklik 4 yıl yüzücülük yapmıştır. Survivor 2020’ye katıldığında yüzücü antrenörlüğü yapan Evrim Keklik aynı zamanda sualtı hokeyi ile ilgilenmektedir. Daha öncesinde Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan Keklik bu yarışmadan 30.000 TL’lik ödül ile ayrılmıştır.

Survivor yarışmasına katıldıktan sonra ünlenen Evrim Keklik yarışmada fiziksel ve mental olarak büyük zorluklar yaşamıştır. İlerleyen haftalarda ise konuşması ve sempatikliği ile pek çok kişi tarafından sevilen başarılı sporcu yarışmada da başarı elde etmiştir.



Son Güncelleme: 13.12.2020 22:32
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KimdirEvrim KeklikSunucusuProgramHayatın IçindenUçan Kuş Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çocukluk dizisi erken final yapıyor
Çocukluk dizisi erken final yapıyor
Akrep dizisi konusu, oyuncu kadrosu ve yayın tarihi
Akrep dizisi konusu, oyuncu kadrosu ve yayın tarihi
İbrahim Tatlıses gözyaşlarını tutamadı: 'Beni affet kızım'
İbrahim Tatlıses gözyaşlarını tutamadı: 'Beni affet kızım'
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin son bölümünde yer almayan Yılmaz Erdoğan'dan açıklama geldi
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin son bölümünde yer almayan Yılmaz Erdoğan'dan açıklama geldi
Özgü Namal, Hükümsüz dizisinden ayrıldı
Özgü Namal, Hükümsüz dizisinden ayrıldı
Mustafa Üstündağ kimdir, kaç yaşında ve hangi yapımlarda yer aldı
Mustafa Üstündağ kimdir, kaç yaşında ve hangi yapımlarda yer aldı

Popüler Haberler

Uçan Kuş TV Hayatın İçinden programını sunan Evrim Keklik Kimdir?
İŞKUR Mesleki Kursiyerler için verilen aylık maaşı ne kadardır? 2020 İŞKUR program ve maaş tutarları
Meteor yağmuru ne zaman olacak? Geminid göktaşı meteor yağmuru saat kaçta gerçekleşecek? 2020 ve 2021 Göktaşı olayları listesi
2020 Özel Güvenlik Kimlik kartı ne zaman helir? Yeni özel güvenlik kimlik kartı sorgulamaları
Survivor 2021 nerede yayınlanacak? Survivor yeni sezon Exxen’de mi, Tv8’de mi yayınlanacak?
İkinci el araba fiyatları düşecek mi? Piyasada 2. el otomobil fiyatlarında son durum ne?
Bir Başkadır dizisinde İsmail Karakterine hayat veren oyuncumuz kimdir? (Göktuğ Yıldırım)
Kefaret dizisi izlenme Oranları Nasıl? Reyting sonuçları ne durumda? Kefaret dizisi izlendi mi tutuldu mu?
Alanyaspor Beşiktaş maç özeti izle! 2 - 1 Alanya BJK golleri ve özeti
7 Melek filmi ne zaman vizyona girecek? 7 Melek konusu ve oyuncuları
Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa neden bitiyor? Yerine ne başlayacak?
Seksenler dizisinin Nazlı'sı Yasemin Çonka diziden neden ayrıldı?
Yemeksepeti restoran kaydı nasıl yapılır? Yemeksepeti'nde üye iş yeri olmanın avantajları
Kredi notu yükseltmek için 3 basit yol
Bir Doğu Masalı Melek’in Oğlu kimdir? Ulvi Kahyaoğlu hakkında bilgiler
Arıza dizisi Derya karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Hazal Benli kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Arıza dizisi yeni gelen ve diziden ayrılan oyuncular
Kefaret dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Güzel oyuncu Gonca Vuslateri’nin estetiksiz hali olay oldu.
Eminönü-Alibeyköy Tramvay hattı ne zaman hizmete açılacak?
Kefaret dizisi hangi diziden uyarlama?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.