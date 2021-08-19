Üç Kuruş Dizisinin Yayın Tarihi Belli Oldu

Show TV’nin en çok merak edilen ve heyecanla beklenmekte olan Üç Kuruş dizisi için yayın tarihi verildi. Yeni sezonda her ne kadar birçok yeni dizi gelecek olsa da bu dizinin ayrıcalığı Show TV’nin izlenme rekorları kıran ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan Çukur dizisinin Üç Kuruş dizisinin tanımını yapmış olmasıydı.
Dizinin Kadrosunda Kimler Olacak?
Dizinin Yayın Tarihi Ne Zaman?
Üç Kuruş dizisinin ne zaman yayınlanacağına dair bazı ipuçlarını sizinle paylaşacağız. Aldığımız bilgilere göre Eylül’de başlayacak olan çekimlerle birlikte Ekim’ de ilk bölümüyle TV ekranlarında yer alacak. Bir aksilik olmazsa Üç Kuruş dizisini bu Ekim ayında izlemeye başlayacağız.
Son Güncelleme: 19.08.2021 22:20