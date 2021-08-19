Üç Kuruş Dizisinin Yayın Tarihi Belli Oldu

Show TV’nin en çok merak edilen ve heyecanla beklenmekte olan Üç Kuruş dizisi için yayın tarihi verildi. Yeni sezonda her ne kadar birçok yeni dizi gelecek olsa da bu dizinin ayrıcalığı Show TV’nin izlenme rekorları kıran ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan Çukur dizisinin Üç Kuruş dizisinin tanımını yapmış olmasıydı.

Dizinin Kadrosunda Kimler Olacak?

Dizinin Yayın Tarihi Ne Zaman?

Üç Kuruş dizisin de 3 kişinin hayat hikayelerine yer verilecek. Yani başrolde 3 kişi olacak. Bu kişilerin kim olacağıyla ilgili sadece bir isim açıklanmış olmakla birlikte kalan iki kişinin kim olduğu hakkında çeşitli isimler yazılıp çizilmişti fakat henüz net isimler açılanmadı. Bu ay sonunda her şeyin belirlenip açıklanması meraklıları tarafından beklenmektedir.

Üç Kuruş dizisinin ne zaman yayınlanacağına dair bazı ipuçlarını sizinle paylaşacağız. Aldığımız bilgilere göre Eylül’de başlayacak olan çekimlerle birlikte Ekim’ de ilk bölümüyle TV ekranlarında yer alacak. Bir aksilik olmazsa Üç Kuruş dizisini bu Ekim ayında izlemeye başlayacağız.