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Üç Kuruş dizisinden nefes kesen yeni fragman

Show TV’nin yeni dizisi Üç Kuruş ilk bölüm ikinci fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Ekin Koç ve Uraz Kaygılaroğlu’nun yer aldığı Üç Kuruş dizisi yeni sezonun en merak edilen yapımlarından biri olarak öne çıkıyor. Ay Yapım imzalı Üç Kuruş dizisi ilk bölüm ikinci fragmanı büyük beğeni topladı.

23 Ekim 2021 Cumartesi 16:07
Üç Kuruş dizisinden nefes kesen yeni fragman
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Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu ile Ekin Koç’un yer aldığı Üç Kuruş dizisinin birinci bölüm ikinci fragmanı yayınlandı. Show TV ekranlarından Pazartesi günü ilk bölümüyle yayınlanacak olan dizinin ikinci fragmanı büyük beğeni topladı.

Farklı konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Üç Kuruş dizisinin yayınlanan fragmanları çok beğenildi.

Üç Kuruş oyuncu kadrosu

Üç Kuruş dizisinin başrollerinde Ekin Koç ve Uraz Kaygılaroğlu yer alıyor. Dizide bu ikiliye Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse ve Ercan Kesal gibi isimler eşlik ediyor.

Üç Kuruş konusu

Kendine özgü karakteri ve sert yapısıyla Roman mahallesinde yetişen Çıngıraklı koruyucusu mafya babası Kartal ile Organize Büro’nun en iyi polisi komiser Efe arasında sürekli bir kovalamaca yaşanmaktadır. İkili arasındaki gerilim bir cinayetle tamamen değişir. Katili yakalamak için farklı yollar ortaya koyulacaktır.



Son Güncelleme: 23.10.2021 16:07
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Anahtar Kelimeler:
Show TvAy YapımFragmanDiziÜç Kuruş
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