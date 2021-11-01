Üç Kuruş Çıngıraklı nerede? Üç Kuruş Çıngıraklı Mahalle neresi, gerçekte var mı?

Show TV ekranlarının en iddialı yapımlarından biri olarak hazırlanan Üç Kuruş dizisi ilk bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıkacak. Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç’un yer aldığı dizinin fragmanları çok beğenildi.

Üç Kuruş dizisi nerede çekiliyor?

Güçlü oyuncu kadrosu ve farklı konusuyla dikkat çeken Üç Kuruş dizisinin yayınlanan fragmanlarında dizide konusu geçen Çıngıraklı Mahallesi gündem oldu. İzleyiciler Çıngıraklı Mahallesi nerede ve Üç Kuruş dizisi nerede çekiliyor sorularını araştırıyor.

Üç Kuruş dizisinin çekimleri çoğunlukla İstanbul’un farklı bölgelerinde gerçekleştirilmektedir. Dizinin ana sahneleri Beykoz’da bulunan eski kundura fabrikası olarak bilinen ancak son yıllarda dizi çekimleri için set haline getirilen alanda gerçekleştirilmektedir. Dizide geçen Çıngıraklı Mahallesi de burada yer almaktadır.

Üç Kuruş dizisi konusu

Çıngıraklı Mahallesinin koruyucusu ve mafya lideri olan Kartal ile komiser Efe arasında uzun süredir kovalamaca devam etmektedir. İkilinin hayatı bir cinayetin ardından tamamen değişir. Katili yakalamak için birlikte hareket etme kararı alan ikili karşısında hiç beklemedikleri birini bulur.