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Üç Kuruş Çıngıraklı nerede? Üç Kuruş Çıngıraklı Mahalle neresi, gerçekte var mı?

Yeni sezonun merakla beklenen dizisi Üç Kuruş ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin yayınlanan fragmanları büyük beğeni topladı. İzleyiciler dizide geçen Çıngıraklı Mahallesi neresi ve gerçekte var mı sorusunu gündeme getirdi. Üç Kuruş Çıngıraklı nerede, Üç Kuruş Çıngıraklı Mahallesi nerede soruları araştırılıyor.

01 Kasım 2021 Pazartesi 15:33
Üç Kuruş Çıngıraklı nerede? Üç Kuruş Çıngıraklı Mahalle neresi, gerçekte var mı?
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Show TV ekranlarının en iddialı yapımlarından biri olarak hazırlanan Üç Kuruş dizisi ilk bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıkacak. Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç’un yer aldığı dizinin fragmanları çok beğenildi.

Güçlü oyuncu kadrosu ve farklı konusuyla dikkat çeken Üç Kuruş dizisinin yayınlanan fragmanlarında dizide konusu geçen Çıngıraklı Mahallesi gündem oldu. İzleyiciler Çıngıraklı Mahallesi nerede ve Üç Kuruş dizisi nerede çekiliyor sorularını araştırıyor.

Üç Kuruş dizisi nerede çekiliyor?

Üç Kuruş dizisinin çekimleri çoğunlukla İstanbul’un farklı bölgelerinde gerçekleştirilmektedir. Dizinin ana sahneleri Beykoz’da bulunan eski kundura fabrikası olarak bilinen ancak son yıllarda dizi çekimleri için set haline getirilen alanda gerçekleştirilmektedir. Dizide geçen Çıngıraklı Mahallesi de burada yer almaktadır.

Üç Kuruş dizisi konusu

Çıngıraklı Mahallesinin koruyucusu ve mafya lideri olan Kartal ile komiser Efe arasında uzun süredir kovalamaca devam etmektedir. İkilinin hayatı bir cinayetin ardından tamamen değişir. Katili yakalamak için birlikte hareket etme kararı alan ikili karşısında hiç beklemedikleri birini bulur.


Son Güncelleme: 01.11.2021 15:33
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Anahtar Kelimeler:
Show TvDiziÜç Kuruşçıngıraklı Mahallesi
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