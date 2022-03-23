Üç Kız Kardeş dizisi nerede çekiliyor? Üç Kız Kardeş setine nasıl gidilir?

Kanal D ekranlarında yeni başlayan ve reytinglerde iyi izlenme oranları yakalayan Üç Kız Kardeş dizisi nerede çekiliyor? Üç Kız Kardeş dizisinin başarılı oyuncuları ile seyirciler tarafından beğenildi. İyi bir başlangıç yapan Üç Kız Kardeş dizisinin nerede çekildiği ve sete nasıl gidileceği ise oldukça merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki Üç Kız Kardeş dizi seti ve nasıl gidileceği ile ilgili detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

Üç Kız Kardeş dizisi oyuncuları

Kanal D ekranlarında yeni başlayan Üç Kız Kardeş dizisi oyuncuları arasında Reha Özcan, İclal Aydın başta olmak üzere Özgü Kaya ve Almila Ada gibi genç isimler yer alıyor. Seyirciler tarafından oldukça beğenilen isimler dizide büyük etki yaratırken dizi seti ise en fazla araştırılan konular arasında yer alıyor.

Üç Kız Kardeş dizisi nerede çekiliyor?

Üç Kız Kardeş dizi konusu neyi anlatıyor?

Üç Kız Kardeş dizisi Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çekiliyor. Üç Kız Kardeşler dizisinde çekilen sahnelerin çoğu Ayvalık ilçesinde yer alıyor.

Türkan, Dönüş ve Derya isimlerinde üç kız kardeş... Biri güzelliği, biri uysallığı, diğeri de asiliğiyle dillere destan ve birbirlerine delicesine bağlılar... Yaşıtları gibi basit hayaller kurarken ne geçmişlerindeki gölge onların peşini bırakacak, ne de talihleri onlardan yana olacaktır. Üç kız kardeş, anne ve babalarıyla mutlu bir hayat sürerken Türkan'ın yaptığı evlilikle birlikte kara bulutlar ailenin üstünde gezinmeye başlayacak, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Üç Kız Kardeş dizi oyuncuları kimler?

Dizide nesrin karakterini İclal Aydın canlandırıyor. İşte dizide yer alan diğer oyuncular..