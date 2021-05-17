Twitter’da gündem olan “Açıklama yap Acun Medya” etiketi, kısa süre içinde birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Konuyu anlamaya çalışan seyirci olay ile ilgili araştırma yapıyor.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlar ile Aleyna K.’nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu ve kız kardeşi Cansu’nun düştüğü duruma tepki yağdı.

Zuhal Kalaycıoğlu ve Ayşe’nin anne, babası arasında ne yaşandı?

Yarışmacı Aleyna K.’nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu, Twitter’da şu paylaşımı yaptı: “Evlatlarım benim kırmızı çizgim... Günlerdir Cansu’ya ve bana huzur vermeyen çok çirkin söylemlerde bulunan Ayşe’nin anne ve babasını esefle kınıyorum"

Ayşe’nin annesi ne dedi?

2008 senesinde yaşanan bir trafik kazası sonrasında Aleyna Kalaycıoğlu’nun kız kardeşi Cansu, görme, işitme, yürüme ve koşma gibi birçok yetisini kaybederek engelli oldu.

Yarışmacıların aileleri ile buluştukları bölümde, iddialara göre Ayşe’nin annesi Cansu’nun programa gelmesi hakkında “Yaratık, oy toplamak için gelmişsiniz.” Dedi. Bu söylemlerin yayında duyulmasından sonra pek çok seyirci ile Zuhal Kalaycıoğlu Ayşe’nin annesine tepki gösterdi.