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Twitch yayıncısı Pqueen kimdir? Pqueen gerçek adı ne?

Pqueen takma adı ile bilinen Pelin Baynazoğlu, sosyal medya fenomenidir. Kullandığı Twitter ve Twitch ile tanınmaktadır. Dumlupınar Üniversitesinde yüksek lisans eğitimi yapan Pqueen, merak edilmeye devam ediyor. Sizler için Pqueen hakkındaki tüm bilgileri haberimizde topladık.

15 Mart 2021 Pazartesi 20:31
Twitch yayıncısı Pqueen kimdir? Pqueen gerçek adı ne?
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Pqueen kimdir?

18 Temmuz 1992 yılında dünyaya gelmiştir. 29 yaşındadır. Twıtter ve Twitch gibi sosyal medya hesaplarında kendisini göstermektedir. Oyun dünyasına intenet kafelerde oynadığı GTA Vice City oyunu ile giriş yapmıştır.Sosyal medya fenomeni olan Pqueen Ankaralıdır. Yirmi yaşına kadar TRT Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğunda dans etmiştir. Gerçek adı ise Pelin Baynazoğlu’dur. Fakat Pqueen ismi ile daha çok tanınmaktadır. İktisat bölümünden mezun olmuştur. Daha sonra Dumlupınar Üniversitesi Pedogojik Formasyon eğitimi almıştır. İşletme bölümünde yüksek lisansını yapmaktadır. Şu anda Kütahya’da yaşayan ünlü fenomen, hayranları tarafından büyük ilgi görmektedir. 



Son Güncelleme: 15.03.2021 20:31
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PqueenTwitch
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