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TVNET canlı yayınında talihsiz kaza, masa devrildi

TVNET canlı yayınında talihsiz bir kaza meydana geldi. Canlı yayın sırasında moderatörün yaslandığı masa devrildi. Kaza sonrasında konukların panik hali dikkat çekti.

27 Temmuz 2021 Salı 13:44
TVNET canlı yayınında talihsiz kaza, masa devrildi
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TVNET ekranlarında canlı yayın sırasında ilginç bir kaza meydana geldi. Program sunucusu Duygu Öztürk önündeki masaya yaslanıyordu. Öztürk’ün yaslandığı masa bir anda devrildi. Masanın cam olması nedeniyle devrilmesiyle kırılması bir oldu. Programın konukları o anları panik bir halde takip etti.

Kaza sonrasında anlık bir panik yaşansa da Duygu Öztürk kendisini toparlayarak rejiye “kısa bir araya gidelim” diyerek durumu toparladı. Canlı yayınlarda olabilecek kazalardan biri yaşanırken, bu durum sosyal medyada gündem olmaktan kaçamadı.


Son Güncelleme: 27.07.2021 13:44
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Anahtar Kelimeler:
Canlı YayınTvnetKaza
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