TVNET canlı yayınında talihsiz kaza, masa devrildi

ekranlarındasırasında ilginç birmeydana geldi. Program sunucusu Duygu Öztürk önündeki masaya yaslanıyordu. Öztürk’ün yaslandığı masa bir anda devrildi. Masanın cam olması nedeniyle devrilmesiyle kırılması bir oldu. Programın konukları o anları panik bir halde takip etti.

Kaza sonrasında anlık bir panik yaşansa da Duygu Öztürk kendisini toparlayarak rejiye “kısa bir araya gidelim” diyerek durumu toparladı. Canlı yayınlarda olabilecek kazalardan biri yaşanırken, bu durum sosyal medyada gündem olmaktan kaçamadı.