TV'de nostalji rüzgarları! Yeniden yayınlanacak olan diziler hangileri? Hangi 10 dizi yeniden yayınlanacak?

Salgının hayatımıza girmesiyle beraber gün boyunca evlerimizde vakit geçirmek zorunda kaldık. Bu süreç içerisinde ne yapacağımızı düşünürken eski diziler yeniden yayınlanarak can sıkıntımıza ilaç oldu. Nostalji kuşağı adı altında yeniden yayınlanmaya karar verilen dizileri evlerinde oturan milyonlarca kişi izlemektedir. Kanallarda yeniden gösterime girecek olan bu dizilerin hangileri olduğu ise merak edilmeye başlandı.

1- Ferhunde Hanımlar

Herkes tarafından sevilen dizilerden birisi olan Ferhunde Hanımlar, TRT 1’de her hafta içi sabah 08:30’da yayınlanmaktadır.

2- Perihan Abla

Yine bir zamanların popüler dizisi olan Perihan Abla , her hafta içi TRT 1’de sabah 11:00’de yayınlanmaktadır.

3- Yedi Numara

Bir zamanların komedi dizisi olan Yedi Numara dizisi popülerliğini hala korumaktadır. Yedi numara dizisi ise her cumartesi 14.15’te TRT 1’de yayınlanmaktadır.

4- Yeditepe İstanbul

Yeditepe İstanbul dizisi de tekrar ekranlarda gösterilecek olan nostaljik dizilerden birisi oldu. Yeditepe İstanbul dizisi her cumartesi saat 16:05’te TRT 1 ekranlarında yayınlanmaktadır.

5- Aşk-ı Memnu

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6- Dudullu Postası

Oynadığı dönemlerde herkesi ekran başına kilitlemeyi başaran dizilerden birisi olan Aşk-ı MemnuKanal D ekranlarının en fazla izlenme alan yapımlarından birisiydi. Özellikle final bölümü ile ülke genelinde adından söz ettiren bu başarılı dizi yine kanal D ekranlarında hafta içi her gün saat 10:45’te yayınlanmaktadır.

Dudullu Postası

7- Kuzey Güney

çok eskiye dayanmasa da Bluplatformunda sevilen bir dizi olmayı başarmıştır. Dudullu Postası dizisi her Perşembe günleri saat 20:00’da Kanal D ekranlarında yayınlanmaktadır.

Kıvanç Tatlıtuğ’un başrolünde yer aldığı ver kısa sürede popüler bir dizi haline gelen Kuzey Güney dizisi çok eskiye dayanmasa da yayınlandığı zaman içerisinde en fazla izlenme alan yapımlar arasında bulunmaktaydı. Kuzey Güney dizisi Çarşamba günleri saat 22:45’te Kanal D ekranlarında yayınlanmaktadır.

8- Beyaz Show

20 yıl süre zarfı boyunca ekranlarda izlediğimiz Beyaz Show, Cuma gecelerinin en fazla izlenilen TV Showlarından birisiydi. Fakat geçen yıllar içerisinde beklenmedik bir şekilde yayın hayatına son vererek izleyicileri üzmüştü. Beyaz Show’da salgın süreci içerisinde her Cuma günü saat 00:15’te Kanal D kanalında yayınlanmaktadır.

9- Avrupa Yakası

Hem dzide bulunan karakterlerle hem de karakterleri canlandıran usta isimlerle adından uzun süreler boyunca söz ettirmeyi başaran Avrupa Yakası dizisi salgın süreci içerisinde her hafta içi saat 19:00 ATV ekranlarında yayınlanacaktır.

10- Doktorlar

Kutsi’nin de oyuncu kadrosunda bulunduğu bu dizi oynadığı dönem içerisinde ve halen günümüzde popülerliğini devam ettiriyor. Salgın sürecinde Doktorlar dizisi her hafta içi 17:30’de Teve 2 ekranlarında yayınlanacaktır.