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TV'de bugün ne var? 23 Kasım 2020 Pazartesi bugün hangi kanalda, hangi diziler var?

23 Kasım Pazartesi bugün hangi kanalda hangi dizilerin olduğunu araştıran binlerce kişi 'TV'de bugün ne var?' sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte 23 Kasım 2020 Pazartesi güncel yayın akışı.

23 Kasım 2020 Pazartesi 15:49
TV'de bugün ne var? 23 Kasım 2020 Pazartesi bugün hangi kanalda, hangi diziler var?
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Televizyon kanallarının yayın akışındaki dizi, film ve programlar araştırılıyor. Pazartesi akşamları dizilerin yeni bölümleri ekranlara geliyor. Korona virüs nedeniyle Hekimoğlu setleri erteleme kararı aldı ancak bazı yapımlar çekimlerine devam ediyor. 23 Kasım Pazartesi yayın akışı şu şekilde;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

15:45 Show Ana Haber

20:00 Çukur

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:15 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Bir Annenin Günahı

22:30 Aşk Tesadüfleri Sever

ATV YAYIN AKIŞI

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 Sağ Salim

22:00 Şansımı Seveyim

23:55 Maria ile Mustafa

STAR TV YAYIN AKIŞI


16:30 Bir Demet Tiyatro

18:30 Star Haber

20:00 Sefirin Kızı

FOX TV YAYIN AKIŞI

13:45 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile Sofrada

20:00 Yasak Elma

TRT 1 YAYIN AKIŞI

15:45 Acemi Anneler

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu

TV8 YAYIN AKIŞI

14:15 Doya Doya Moda

20:00 MasterChef Türkiye

 



Son Güncelleme: 23.11.2020 15:49
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