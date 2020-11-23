TV'de bugün ne var? 23 Kasım 2020 Pazartesi bugün hangi kanalda, hangi diziler var?

Televizyon kanallarının yayın akışındaki dizi, film ve programlar araştırılıyor. Pazartesi akşamları dizilerin yeni bölümleri ekranlara geliyor. Korona virüs nedeniyle Hekimoğlu setleri erteleme kararı aldı ancak bazı yapımlar çekimlerine devam ediyor. 23 Kasım Pazartesi yayın akışı şu şekilde;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
15:45 Show Ana Haber
20:00 Çukur
KANAL D YAYIN AKIŞI
16:15 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Bir Annenin Günahı
22:30 Aşk Tesadüfleri Sever
ATV YAYIN AKIŞI
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Sağ Salim
22:00 Şansımı Seveyim
23:55 Maria ile Mustafa
STAR TV YAYIN AKIŞI
18:30 Star Haber
20:00 Sefirin Kızı
FOX TV YAYIN AKIŞI
13:45 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile Sofrada
20:00 Yasak Elma
TRT 1 YAYIN AKIŞI
15:45 Acemi Anneler
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu
TV8 YAYIN AKIŞI
14:15 Doya Doya Moda
20:00 MasterChef Türkiye