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TV'de bugün hangi kanalda, hangi diziler var? 12 Mart 2021 Cuma

12 mart cuma günü ekranların sevilen dizileri ekranlara geliyor . hangi diziler bugün yayınlanacak ?

12 Mart 2021 Cuma 16:29
TV'de bugün hangi kanalda, hangi diziler var? 12 Mart 2021 Cuma
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Bugün haftanın son iş günü olduğundan dolayı insanlar tv izleyerek vakit geçirmek istiyor. Bugünün önemli dizilerini aşağıda bulabilirsiniz .

  1. Ramo : Adana’ya ait mafya dizisi olan Ramo ,konusundan dolayı büyük bir izleyici kitlesi tarafından izlenmektedir. Başrolde Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç bulunmaktadır.

Yayınladığı kanal : Show Tv

Yayın saati : 20 : 00

35.bölüm covid -19 salgını dolayısıyla bugün yayınlanmayacak.

       2- Son Yaz : Selim , sorunları ve duygusal özellikleri ön planda olan Akgün’ü ailesiyle Çeşme’de bulunan Adalet sitesine götürmesi gerekir . Selim’in etrafında gelişecek olaylar ekranlarımıza gelecek.

            Yayınlandığı kanal : Fox Tv

             Yayın saati : 20 :00

             11. bölüm ekranlara gelecek.

     3 – Seni Çok Bekledim : Başrollerinde Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun oynadığı dizide depremde ailesini kaybeden adamın bir kadınla olan ilişkisinin hayatına olan etkisini anlatmaktadır.

         Yayınlandığı kanal : Star Tv

         Yayın saati : 20 : 00

        7.bölüm ekranlara gelecek

 

 




Son Güncelleme: 12.03.2021 16:29
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RamoSon YazSeni çok Bekledim
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