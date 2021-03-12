TV'de bugün hangi kanalda, hangi diziler var? 12 Mart 2021 Cuma

Bugün haftanın son iş günü olduğundan dolayı insanlar tv izleyerek vakit geçirmek istiyor. Bugünün önemli dizilerini aşağıda bulabilirsiniz .
- Ramo : Adana’ya ait mafya dizisi olan Ramo ,konusundan dolayı büyük bir izleyici kitlesi tarafından izlenmektedir. Başrolde Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç bulunmaktadır.
Yayınladığı kanal : Show Tv
Yayın saati : 20 : 00
35.bölüm covid -19 salgını dolayısıyla bugün yayınlanmayacak.
2- Son Yaz : Selim , sorunları ve duygusal özellikleri ön planda olan Akgün’ü ailesiyle Çeşme’de bulunan Adalet sitesine götürmesi gerekir . Selim’in etrafında gelişecek olaylar ekranlarımıza gelecek.
Yayınlandığı kanal : Fox Tv
11. bölüm ekranlara gelecek.
3 – Seni Çok Bekledim : Başrollerinde Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun oynadığı dizide depremde ailesini kaybeden adamın bir kadınla olan ilişkisinin hayatına olan etkisini anlatmaktadır.
Yayınlandığı kanal : Star Tv
Yayın saati : 20 : 00
7.bölüm ekranlara gelecek