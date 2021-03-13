TV'de bugün hangi diziler ve porgramlar var? 13 Mart 2021 Cumartesi TV yayın akışı

TRT 1:

TRT 1 ekranlarında bu akşam Gönül Dağı isimli dizi 20. bölümü ile saat 20:00’de ekranlara gelecek.

Başrollerinde Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan'ın yer aldığı Gönül Dağı isimli dizi, İç Anadolu'nun güzel bir kasabasında hayatını sürdüren insanların sevimli hikayelerini anlatmakta. Kalbinde unutulmuş değerleri yaşayan ve yaşam mücadelesi veren insanların kendilerini bulacağı dizi, Cumartesi saat 20:00'de TRT 1 de.

Show TV:

Show TV ekranlarında bu akşam Kuzey Yıldızı İlk Aşk isimli dizi 55. bölümü ile saat 20.00’de izleyici ile buluşacak.

Köprünün üzerindeki iki inatçı keçi "Kuzey" ve "Yıldız", aynı denizin iki vahşi dalgasıdır. ''Kuzey'' hayalleri ve 3 kızı için bir bir umutla geldiği şehri terk edecek ve memleketine geri dönecektir.

Fox TV:

Fox TV’de bu akşam Sen Çal Kapımı isimli dizi 35. bölümü ile saat 20:00’de ekranlara gelecek.

Hayattaki tek hedefi eğitimi olan Eda, yurtdışı eğitim bursunu iptal edip lise mezunu olarak kalmasını sebebi olan Serkan Bolat'la karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa Eda'ya bursunu geri vereceğini söyler.