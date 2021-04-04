TV'de bugün hangi diziler var? 4 Nisan Pazar 2021 günün dizileri

1- Arıza

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Arıza son bölümde yaşananlar

Show TV20:0029

Ali Rıza, yaralı olan babasını eve getirdi ve seneler sonra Mehmet Emin’i karşılarında görenler yaptığı şeye şaşırdılar. Haşmet, Murat’a geçmiş ile ilgili sorular sorduğu zaman, Murat düşünmediği bir şey yapmaya çalıştı. Rukiye de tüm cesaretini toplayıp gerçekleri Ali Rıza’ya açıkladı. Ali Rıza’nın anlatarak Balaban’ı güçlendirmesi ile yaşlı adam beklenmeyen bir karar aldı. Yeni plan nedeni ile Balaban, Haşmet ve Ali Rıza’nın sona ermeleri amacı ile plan yapmayı hedefliyorlardı fakat ona ne olacağı hakkında fikirleri yoktu.

2- Hercai

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Hercai son bölümde yaşananlar

ATV20:0066

3- Kefaret

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Kefaret son bölümde yaşananlar

Doktorun son anda verdiği haber ile adeta bir mucizenin kapısını aralamış olan Reyyan ile Miran tedavi amacı ile İstanbul’a gelirler. Küçük kızlarını Hazar’a emanet ederek onlar ile beraber İstanbul’a gelen Zehra’nın yanı sıra, Fırat ile Zeynep’te yanlarında olmuştur. Bu arada Reyyan’ın hasta olmasını sağlayanın Füsun olduğunu öğrenen Hazar ise hesap sormak amacı ile koşarak Aslanbey Konağı’na gider. Son dakikada yetişen Azize ise oğlu Hazar’ı durdurmaya çalışır. İkilinin yaşadıkları onca şeye rağmen anne oğul olmaya başladıklarını gören Füsun’un içini derin bir nefret duygusu sarar.FOX TV20:0020

Ahmet, Arzu’yu yakınlarda ki bir hastaneye tedavi olması için götürür. Sinan ise gizli görevini tamamlayarak geri döndü ve çok zor bir dönemde cezaevinde kalmış olan Zeynep’i kurtarabilmek için Arzu ile görüşmesi gerektiğini anladı. Kefaret dizisi yeni bölümü ile bu akşam saat 20:00’de FOX TV’de.

4- Menajerimi Ara

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Menajerimi Ara son bölümde yaşananlar

Star TV20:0032

Kıraç’ın hastanede olduğu haberini alan Dicle panik içinde babasının yanına gider. Kıraç’ın hastanede olmaması durumların daha da kötüye gitmesine neden oldu. Dicle ile Gülin, Kıraç olmadan vizyona girecek olan Aydan Şener filmi ile ilgili ortaya çıkan büyük kriz ile mücadele ettiler. Serdar Ortaç büyük bir ilham krizi yaşadı ve Çınar’ın kendisine ona yardım etmek amacı ile önermiş olduğu şaşırtıcı yol Serdar Ortaç ile Çınar’ın şaşırtıcı bir yolculuğa çıkmasına neden oldu. Feris, Ceyda’yı Dicle ile Kıraç’a karşı olacak şekilde yönetti. Tüm bu durumlar yaşandığı sırada Serkan, Feris’e özel bir sürpriz hazırladı. Bir diğer yandan ise Barış, hiç aklına getirmediği babasını öğrendi. Menajerimi Ara yeni bölümü ile bu akşam Star TV’de.