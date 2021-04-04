TV'de bugün hangi diziler var? 4 Nisan Pazar 2021 günün dizileri

1- Arıza
Kanal:Show TV
Saat:20:00
Bölüm:29
Arıza son bölümde yaşananlar
Ali Rıza, yaralı olan babasını eve getirdi ve seneler sonra Mehmet Emin’i karşılarında görenler yaptığı şeye şaşırdılar. Haşmet, Murat’a geçmiş ile ilgili sorular sorduğu zaman, Murat düşünmediği bir şey yapmaya çalıştı. Rukiye de tüm cesaretini toplayıp gerçekleri Ali Rıza’ya açıkladı. Ali Rıza’nın anlatarak Balaban’ı güçlendirmesi ile yaşlı adam beklenmeyen bir karar aldı. Yeni plan nedeni ile Balaban, Haşmet ve Ali Rıza’nın sona ermeleri amacı ile plan yapmayı hedefliyorlardı fakat ona ne olacağı hakkında fikirleri yoktu.
2- Hercai
Kanal:ATV
Saat:20:00
Bölüm:66
Hercai son bölümde yaşananlar
3- Kefaret
Kanal:FOX TV
Saat:20:00
Bölüm:20
Kefaret son bölümde yaşananlar
Ahmet, Arzu’yu yakınlarda ki bir hastaneye tedavi olması için götürür. Sinan ise gizli görevini tamamlayarak geri döndü ve çok zor bir dönemde cezaevinde kalmış olan Zeynep’i kurtarabilmek için Arzu ile görüşmesi gerektiğini anladı. Kefaret dizisi yeni bölümü ile bu akşam saat 20:00’de FOX TV’de.
4- Menajerimi Ara
Kanal:Star TV
Saat:20:00
Bölüm:32
Menajerimi Ara son bölümde yaşananlar
Kıraç’ın hastanede olduğu haberini alan Dicle panik içinde babasının yanına gider. Kıraç’ın hastanede olmaması durumların daha da kötüye gitmesine neden oldu. Dicle ile Gülin, Kıraç olmadan vizyona girecek olan Aydan Şener filmi ile ilgili ortaya çıkan büyük kriz ile mücadele ettiler. Serdar Ortaç büyük bir ilham krizi yaşadı ve Çınar’ın kendisine ona yardım etmek amacı ile önermiş olduğu şaşırtıcı yol Serdar Ortaç ile Çınar’ın şaşırtıcı bir yolculuğa çıkmasına neden oldu. Feris, Ceyda’yı Dicle ile Kıraç’a karşı olacak şekilde yönetti. Tüm bu durumlar yaşandığı sırada Serkan, Feris’e özel bir sürpriz hazırladı. Bir diğer yandan ise Barış, hiç aklına getirmediği babasını öğrendi. Menajerimi Ara yeni bölümü ile bu akşam Star TV’de.