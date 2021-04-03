TV'de bugün hangi diziler var? 3 Nisan 2021 günün dizileri Cumartesi

Bugün Televizyonda hangi diziler yayınlanacak?

1- Gönül Dağı

TRT 1 ekranlarında saat 20.00’da yayınlanacak olan dizi, 23. bölümü ile seyirci karşısına çıkacak.

Son bölüm özeti:

Taner ve Dilek, Gönül Dağına doğru yola çıkar. Dilek babasını bulmak için uğraşırken yaşadıkları onu bir hayli etkiler. Annesi ile konuşmayan Taner, kararsız bir dönemden geçmektedir. Genç, yürüme engeli bulunan annesine bir icat yapmaya çalışır ve amcasından yardım ister. Taner, genç adamın annesi ile olan ilişkisinden çok etkilenir ve Halime ile konuşmaya karar verir. Zahide ve Sefer düğün hazırlıklarına başlar. Zahide, Fikret’in açtığı vesayet davasına çok üzülür. Sefer’den gizleyerek bir çözüm bulmaya çalışır.

2- Kuzey Yıldızı; İlk Aşk

Show Tv ekranlarında saat 20.00’da yayınlanacak olan dizi, 58. bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkacak.

Son bölüm özeti:

3- Sen Çal Kapımı

Yıldız Kuzey’i kovalarken onu affetti ve normal hayatlarına devam ettiler. Artık bebeğin cinsiyetini öğrenme zamanı gelmişti. Hayal ettikleri her şey gerçekleşiyordu. Çift, mutluluk yolunda ilerlemeye devam ediyor.

Fox Tv ekranlarında saat 20.00’da yayınlanacak olan dizi, 38. bölümü ile seyirci karşısına çıkacak.

Son bölüm özeti:

Selin’in hamile olduğunu öğrenen Eda, Serkan’dan ayrılma kararı alır. Serkan, Eda’nın gösterdiği davranışa çok şaşırır. Bu sefer Serkan Eda için mücadele edecek. Eda ise Selin’in gerçekten hamile olup olmadığını öğrenmeye çalışır.

4- Kardeşlerim

ATV ekranlarında yayınlanan dizi saat 20.00’da 7. bölümü ile ekranlara gelecek.

Son bölüm özeti:

Melisa’nın itirafı Kadir’i bir çıkmaza sokar. Melisa, Kadir için büyük bir sürpriz olur. Şengül’ün kardeşlerinin hayatta kalma mücadelesindeki acımasızlığı Orhan’ı etkiler. Akif, Suzan’dan bir şey öğrenir ve çok panikler. Suzan’ı oyalamaya çalışır ama işler daha kötüye gider. Akif ve Nebahat karşı karşıya gelir. Nebahat, gerçekleri açıklamak için Kadir ve abisini kullanır.