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TV'de bugün hangi diziler var? 3 Nisan 2021 günün dizileri Cumartesi

3 Nisan Cumartesi tarihinde hangi dizilerin ekranda olacağı merak ediliyor. Seyirciler, ekrana gelecek olan dizilerin yeni bölümlerini ve hangi saatte yayınlandıklarını araştırıyor. Bugün televizyonda Gönül Dağı, Kardeşlerim, Kuzey Yıldızı İlk Aşk gibi diziler yer alıyor. Tüm detaylar haberimizde..

03 Nisan 2021 Cumartesi 16:26
TV'de bugün hangi diziler var? 3 Nisan 2021 günün dizileri Cumartesi
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Bugün Televizyonda hangi diziler yayınlanacak?

1- Gönül Dağı 

TRT 1 ekranlarında saat 20.00’da yayınlanacak olan dizi, 23. bölümü ile seyirci karşısına çıkacak.

Son bölüm özeti:

Taner ve Dilek, Gönül Dağına doğru yola çıkar. Dilek babasını bulmak için uğraşırken yaşadıkları onu bir hayli etkiler. Annesi ile konuşmayan Taner, kararsız bir dönemden geçmektedir. Genç, yürüme engeli bulunan annesine bir icat yapmaya çalışır ve amcasından yardım ister. Taner, genç adamın annesi ile olan ilişkisinden çok etkilenir ve Halime ile konuşmaya karar verir. Zahide ve Sefer düğün hazırlıklarına başlar. Zahide, Fikret’in açtığı vesayet davasına çok üzülür. Sefer’den gizleyerek bir çözüm bulmaya çalışır. 

2- Kuzey Yıldızı; İlk Aşk 

Show Tv ekranlarında saat 20.00’da yayınlanacak olan dizi, 58. bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkacak. 

Son bölüm özeti: 

Yıldız Kuzey’i kovalarken onu affetti ve normal hayatlarına devam ettiler. Artık bebeğin cinsiyetini öğrenme zamanı gelmişti. Hayal ettikleri her şey gerçekleşiyordu. Çift, mutluluk yolunda ilerlemeye devam ediyor.

3- Sen Çal Kapımı 

Fox Tv ekranlarında saat 20.00’da yayınlanacak olan dizi, 38. bölümü ile seyirci karşısına çıkacak. 

Son bölüm özeti:

Selin’in hamile olduğunu öğrenen Eda, Serkan’dan ayrılma kararı alır. Serkan, Eda’nın gösterdiği davranışa çok şaşırır. Bu sefer Serkan Eda için mücadele edecek. Eda ise Selin’in gerçekten hamile olup olmadığını öğrenmeye çalışır. 

4- Kardeşlerim 

ATV ekranlarında yayınlanan dizi saat 20.00’da 7. bölümü ile ekranlara gelecek. 

Son bölüm özeti: 

Melisa’nın itirafı Kadir’i bir çıkmaza sokar. Melisa, Kadir için büyük bir sürpriz olur. Şengül’ün kardeşlerinin hayatta kalma mücadelesindeki acımasızlığı Orhan’ı etkiler. Akif, Suzan’dan bir şey öğrenir ve çok panikler. Suzan’ı oyalamaya çalışır ama işler daha kötüye gider. Akif ve Nebahat karşı karşıya gelir. Nebahat, gerçekleri açıklamak için Kadir ve abisini kullanır. 



Son Güncelleme: 03.04.2021 16:30
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TVDizi3 Nisan
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