TV'de bugün hangi diziler var? 28 Aralık 2020 Pazartesi TV dizi yayın akışı

28 Aralık 2020 Televizyon Kanallarında Hangi Diziler Var? Pazartesi Günü Hangi diziler Var?

Türkiye’de yayın yapmakta olan kanallarda bügün hangi dizilerin olduğu dizi severler tarafından merakla araştırılıyor.

28 Aralık 2020 Pazartesi gününde kanallarda hangi dizilerin ve programların yayınlanacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

28 Aralık 2020 Pazartesi Günü Kanallarda Hangi Dizi ve Filmler var?

A2 kanalında ise Çocuklar Duymasın dizisinin eski bölümlerinden birisi yayınlanacaktır.

ATV kanalında Sağ Salim adında yerli sinema filmi ekranlara gelecektir.

Fox TV kanalında entrikalarla ve yasak aşklarla dolu Yasak Elma dizisi yeni bölümüyle ekranlara gelecektir.

Kanal D ekranlarında ise bu akşam Harry Potter ve Felsefe Taşı adındaki Film yayınlanacaktır.

Show TV kanalında ise herkesi etkisi altına alan heyecan dolu Çukur dizisinin yeni bölümü yayınlanacaktır.

Star TV ekranlarında ise Sefirin Kızı dizisinin 27. Bölümü yayınlanacaktır.

TRT 1 ekranlarında yayınlandığı ilk bölümünden bu yana herkesin ilgisini çeken Uyanış Büyük Selçuklu dizisi yeni bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıkacaktır.

TV 8 kanalında ise herkesin hayretle izlediği MasterChef Türkiye yarışma programı ekranlara gelecek.

29 Aralık 2020 Salı Günü Kanallarda Hangi Dizi ve Filmler Var?

ATV ekranlarında heyecan dolu dizi olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yayınlanacaktır.

Fox TV kanalında ise Baraj adlı dizinin yeni bölümü yayınlanacak.

Kanal D ekranlarında ise Hekimoğlu adlı dizinin yeni bölümü yayınlanacaktır.

Show TV ekranlarında herkesi kahkaha tufanına soka Güldür Güldür Show adlı komedi programının yeni bölümü ekranlara geliyor.

Star TV ekranlarında ise Müttefik adlı film yayınlanacaktır.

TRT 1 ekranlarında fenomen olan dizi Masumlar Apartmanı yeni bölümüyle ekranlara gelecektir.

TV 8 kanalında ise MasterChef Türkiye yarışmasının yeni bölümü ekranlara gelecektir.

30 Aralık 2020 Çarşamba Günü Kanallarda Hangi Dizi ve Filmler Var?

A2 kanalında ise Çocuklar Duymasın dizisinin eski bölümlerinden birisi yayınlanacaktır.

ATV ekranlarında ise heyecanları doruğa çıkartan Kuruluş Osman isimli tarih konulu dizi yeni bölümüyle sevenleriyle buluşuyor.

Fox TV kanalında ise Zümrüdüanka dizisinin yeni bölümü ekranlara gelecek.

Kanal D kanalında ise aldatılan bir kadının hikayesini anlatan Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü yayınlanacaktır.

Star TV kanalında ise Akrep adlı dizinin tekrar bölümü yayınlanacak ve bunun ardından yabancı sinema ile ekranlarda yayın yapılacaktır.

TRT 1 kanalında Benim Adım Melek adlı dizi yayınlanacaktır.

TV 8 kanalında ise Doğduğun Ev Kaderindir adlı dizi ekranlara gelecektir.

31 Aralık 2020 Perşembe Günü Kanallarda Hangi Dizi ve Filmler Var?

ATV kanalında ise herkes tarafından beğenilen Bir Zamanlar Çukurova adlı dizi yayınlanacaktır.

Fox TV ekranlarında ise Mucize Doktor dizisinin yeni bölümü ekranlara gelecektir.

Kanal D ekranlarında ise İyi Aile Babası adlı yeni dizi yayınlanacaktır.

Show TV ekranlarında ise fenomen dizi olan Alev Alev dizisinin yeni bölümü yayınlanacaktır.

Star TV kanalında Sol Yanım adlı sinema filmi yayınlanacaktır.

TRT 1 ekranlarında Kalk Gidelim adlı dizinin günü değişerek Perşembe günü yeni bölümüyle izleyicileriyle buluşacaktır.

TV 8 ekranlarında Masterchef Türkiye yarışma programı yayınlanacaktır.

1 Ocak 2021 Cuma Günü Kanallarda Hangi Dizi Ve Filmler Var?

Yeni yılın ilk gününde yayınlanacak olan dizi ve filmler herkes tarafından merak ediliyor.

ATV kanalında ise aşk dizisi olan Hercai ‘nin yeni sezon bölümlerinin ilki yayınlanacaktır.

Fox TV ise Çocukluk isimli yeni dizinin ikinci bölümüyle bu akşam seyircisinin karşısına çıkıyor.

Kanal D ekranlarında ise yıllardan beri beğenisi düşmeyen Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü yayınlanacaktır.

Show TV kanalında ise iddiası büyük Ramo dizisinin yeni bölümü yayınlanacaktır.

Star TV ekranlarında ise Akrep adlı dizinin yeni bölümü ekranlara geliyor.

TRT 1 kanalında yılın ilk gününde ünlü tarih dizisi Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni bölümü ekranlara gelecektir.

TV 8 kanalında ise en iddialı diziler arasında olan Kırmızı Oda dizisinin yeni bölümü yayınlanacaktır.

2 Ocak 2021 Cumartesi Günü Kanallarda Hangi Dizi Ve Filmler Var?

ATV'de Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster yarışması yayınlanıyor.

Fox TV'de Sen Çal Kapımı yeni bölüm seyircinin karşısına çıkıyor.

Kanal D'de Bir Annenin Günahı isimli tartışmalı ve sakıncalı dizinin tekrar bölümü var.

Show TV'de Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin yeni bölümü yayınlanıyor.

Star TV'de İbrahim Tatlıses'in yeniden ekranlara dönüş programı olan İbo Show'un ilk bölümü bu akşam ekrana geliyor.

TRT 1 kanalında bu akşam Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü var.

TV8'de ise bu akşam MasterChef Türkiye yeni bölümü var.

3 Ocak 2021 Pazar Günü Kanallarda Hangi Dizi Ve Filmler Var?

ATV ekranlarında Şansımı Seveyim adlı sinema filmi yayınlanacaktır.

Kanal D kanalında Tarzan Efsanesi adlı sinema filmi ekranlara gelecektir.

Star TV ekranlarında Sefirin Kızı adlı dizinin yeni bölümü ekranlara geliyor.

Fox Tv ekranlarında ise Türk İşi Dondurma adlı yerli sinema filmi yayınlanacaktır.

TRT 1 ekranlarında ünlü tarih dizisi Payitaht Abdülhamid dizisi ekranlara gelecektir.

Show TV ekranlarında Güldür Güldür Show komedi programı ekranlara gelecektir.