TV'de bugün hangi diziler var? 15 Şubat 2021 Pazartesi TV dizi yayın akışı

15 Şubat 2021 Tv yayın akışı
15 Şubat Pazartesi günü yeni haftanın başlangıcı ile Tv’de ki yayınlar merak edilmektedir. Pazartesi günleri dizilerin yeni bölümleri yayınlanmaktadır. ATV, TV8, SHOW, KANAL D, FOX, STAR TV,TRT 1 15.02.2021 Pazartesi yayın akışları şu şekildedir:
ATV yayın akışı
-13.00 Atv Gün Ortası
-14.00 Beni Bırakma
-16.20 Esra Erol’da
-19.00 Atv Ana Haber Bülteni
-20.00 Maraşlı
-00.20 Bir Zamanlar Çukurova(Tekrar)
-03.20 Kanatsız Kuşlar
-05.30 Bir Zamanlar Çukurova(Tekrar)
TV8 yayın akışı
-07.15 8’de Sağlık
-08.15 Çok Yaşa
-08.30 Yerli Sinema
-09.45 Süper 1 Takım
-10.00 Kırmızı Oda
-10.45 Survivor Panorama
-13.00 Doya Doya Moda
-13.15 Süper 1 Takım
-13.30 Survivor Panorama
-16.15 Arif V 216
-17.15 Survivor Ünlüler- Gönüllüler
20.00 Survivor Ünlüler- Gönüllüler
SHOW yayın akışı
-12.30 Adını Feriha Koydum(Tekrar)
-15.15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
-18.45 Show Ana Haber
-20.00 Çukur
-00.15 Arıza
-03.00 Alev Alev
-05.15 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
KANAL D yayın akışı
-13.00 Gelinim Mutfakta
-15.45 Yüzleşme
-19.00 Kanal D Haber
-23.45 Haryy Potter ve Ölüm Yadigarları
-02.30 Yüzleşme
-04.45 Gelinim Mutfakta
FOX yayın akışı
-13.00 Bay Yanlış
-14.00 Temizlik Benim İşim
-16.15 Zuhal Topal’la Sofrada
-19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
-20.00 Yasak Elma
-23.45 Baraj
-02.15 Zuhal Topal’la Sofrada
04.30 Zümrüdüanka
06.00 Kadın
Star yayın akışı
13.15 Gerçeğin Peşinde
-16.30 Söz
-18.30 Star Haber
-20.00 Sefirin Kızı
-00.15 Akrep
-03.00 Metro
-05.00 Geniş Aile
TRT 1 yayın akışı
-13.20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
-15.55 Acemi Anneler
-17.15 Seksenler
-19.00 Ana Haber
-19.55 Doğrusu Ne?
-20.00 Uyanış: Büyük Selçuklu
-00.15 Benim Adım Melek
-02.45 52 Hafta ‘Belgesel’
-03.10 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
-03.55 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar