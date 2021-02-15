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TV'de bugün hangi diziler var? 15 Şubat 2021 Pazartesi TV dizi yayın akışı

Pazartesi günleri yeni bir haftaya başlamakla beraber Tv'de diziler yeni bölümleri ekranlara gelerek izleyicilerin karşısına çıkmaktadır. 15 Şubat 2021 tarihinde televizyonda hangi kanallarda hangi programlar ve diziler var?

15 Şubat 2021 Pazartesi 16:22
TV'de bugün hangi diziler var? 15 Şubat 2021 Pazartesi TV dizi yayın akışı
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15 Şubat 2021 Tv yayın akışı

15 Şubat Pazartesi günü yeni haftanın başlangıcı ile Tv’de ki yayınlar merak edilmektedir. Pazartesi günleri dizilerin yeni bölümleri yayınlanmaktadır. ATV, TV8, SHOW, KANAL D, FOX, STAR TV,TRT 1 15.02.2021 Pazartesi yayın akışları şu şekildedir:

ATV yayın akışı

-13.00 Atv Gün Ortası

-14.00 Beni Bırakma

-16.20 Esra Erol’da

-19.00 Atv Ana Haber Bülteni

-20.00 Maraşlı

-00.20 Bir Zamanlar Çukurova(Tekrar)

-03.20 Kanatsız Kuşlar

-05.30 Bir Zamanlar Çukurova(Tekrar)

TV8 yayın akışı

-07.15 8’de Sağlık

-08.15 Çok Yaşa

-08.30 Yerli Sinema

-09.45 Süper 1 Takım

-10.00 Kırmızı Oda

-10.45 Survivor Panorama

-13.00 Doya Doya Moda

-13.15 Süper 1 Takım

-13.30 Survivor Panorama

-16.15 Arif V 216

-17.15 Survivor Ünlüler- Gönüllüler

20.00 Survivor Ünlüler- Gönüllüler

SHOW yayın akışı

-12.30 Adını Feriha Koydum(Tekrar)

-15.15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

-18.45 Show Ana Haber

-20.00 Çukur

-00.15 Arıza

-03.00 Alev Alev

-05.15 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

KANAL D yayın akışı

-13.00 Gelinim Mutfakta

-15.45 Yüzleşme

-19.00 Kanal D Haber

-20.00 Geniş Aile Komşu Kızı

-23.45 Haryy Potter ve Ölüm Yadigarları

-02.30 Yüzleşme

-04.45 Gelinim Mutfakta

FOX yayın akışı

-13.00 Bay Yanlış

-14.00 Temizlik Benim İşim

-16.15 Zuhal Topal’la Sofrada

-19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

-20.00 Yasak Elma

-23.45 Baraj

-02.15 Zuhal Topal’la Sofrada

04.30 Zümrüdüanka

06.00 Kadın

Star yayın akışı

13.15 Gerçeğin Peşinde

-16.30 Söz 

-18.30 Star Haber

-20.00 Sefirin Kızı

-00.15 Akrep

-03.00 Metro

-05.00 Geniş Aile

TRT 1 yayın akışı

-13.20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

-15.55 Acemi Anneler

-17.15 Seksenler

-19.00 Ana Haber

-19.55 Doğrusu Ne?

-20.00 Uyanış: Büyük Selçuklu

-00.15 Benim Adım Melek

-02.45 52 Hafta ‘Belgesel’

-03.10 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

-03.55 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

 

 

 



Son Güncelleme: 15.02.2021 16:22
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