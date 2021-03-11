TV'de bugün hangi diziler var? 11 Mart 2021 Perşembe 2021 hangi kanalda ne var, hangi dizi var?

Dizi severlerin büyük ilgiyle seyrettiği ve reyting rekorları kıran 11 Mart 2021 Perşembe günü yayınlanacak olan dizilerini sizler için derledik.

11 Mart 2021 Perşembe hangi kanalda hangi diziler var?

-Bir Zamanlar Çukurova

1970 yıllardan İstanbul’dan Adana’nı Çukurova ilçesine kaçak olarak gelen birbirini seven iki gencin aşkları için ölümüne savaştıkları zor bir aşk hikayesinin anlatıldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisi 87.Bölümü ile saat 20:00’da ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

-Mucize Doktor

Otizimli doktor, Ali Vefa’nın başından geçen olayların anlatıldığı Mucize Doktor dizisi 53. Bölümü ile saat 20:00’da FOX TV ekranlarında seyircisinin karşısına çıkacak.

-Alev Alev

Farklı dünyaları olan Cemre, Rüya ve Çiçek’in bir yangınla hayatlarının birbirine bağlandığı Alev Alev dizisinde Cemre şiddet gördüğü eşinden kurtulmaya çalışırken, Rüya ise gerçeklerle yüzleşir. Çiçek de kendisini arar ve bunun için harekete geçer. Alev Alev dizisi 18.bölümü ile saat 20:00’da Show TV ekranlarında yayınlanacak.

-Akrep

Güçlü ve rahat bir hayatı olan Perihan, kızı, damadı ve torunlarından pek de hoşlanmaz. Bir gün karakoldan gelen bir telefonla kızı Bena ölüm haberini alan Perihan’ın hayatı alt üst olur ve Ferda ile savaşının anlatıldığı Akrep dizisi 14.bölüm ile saat 20:00’da Star TV ekranlarında yayınlanacak.