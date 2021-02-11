TV'de bugün hangi dizi ve programlar var? 11 Şubat Perşembe TV yayın akışında neler var?

11 Şubat 2021 Perşembe Star TV Yayın Akışı

07.00’da Mesut Yar ile Bugün

09.45’da Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı

13.15’da Gerçeğin peşinde programı

16.30’da Söz dizisi

18.30’da Ana Haber

20.00’da Akrep

11 Şubat 2021 Perşembe FOX TV Yayın Akışı

08.00’da İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programı

11.00’da Çağla ile Yeni Bir Gün programı

13.00’da Bay Yanlış programı

13.45’da Temizlik Benim İşim programı

16.00’da Zuhal Topal'la Sofrada programı

11 Şubat 2021 Perşembe Show TV Yayın Akışı

07.30’da Yeni Gelin programı

09.45’da Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler programı

11.30’da Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu programı

12.30’da Adını Feriha Koydum programı

15.15’da Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programı

18.45’da Show Ana Haber programı

20.00’da Alev Alev programı

11 Şubat 2021 Perşembe ATV Yayın Akışı

08.00’da Kahvaltı Haberleri programı

10.00’da Müge Anlı ile Tatlı Sert programı

13.00’da Gün Ortası programı

14.00’da Beni Bırakma programı

16.20’da Esra Erol'da programı

19.00’da ATV Ana Haber programı

20.00’da Bir Zamanlar Çukurova programı

11 Şubat 2021 Perşembe Kanal D Yayın Akışı

07.00’da Sihirli Annem programı

09.00’da Neler Oluyor Hayatta programı

11.00’da Yaprak Dökümü programı

13.00’da Gelinim Mutfakta programı

16.00’da Yüzleşme programı

19.00’da Kanal D Ana Haber programı

20.00’da Çok Güzel Hareketler 2 programı

11 Şubat 2021 Perşembe TRT 1 Yayın Akışı

08.15’de Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi programı

09.30’da Kalk Gidelim programı

11.30’da Türkan Hanım'ın Konağı programı

13.20’de Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar programı

15.55’de Acemi Anneler yarışması

17.15’de Seksenler dizisi

19.00’da Ana Haber programı

19.55’de Doğrusu Ne? programı

20.00’da Börü dizisi

11 Şubat 2021 Perşembe Kanal 7 Yayın Akışı

07.45’da Sarı Yıldız

09.30’da Muhabbet Kapısı

11.30’da Tatlı Bela dizisi

14.30’da Mutfağım Şahane programı

15.20’da Masum dizisi

18.00’da Kanal 7 Haber Saati

19.00’da Emanet dizisi

21.20’da Yaralı Kalbim dizisi

11 Şubat 2021 Perşembe TV8 Yayın Akışı

07.15’de 8'de Sağlık programı

08.30’da Doğduğun Ev Kaderindir dizisi tekrarı

10.45’da Survivor Panorama programı

13.00’da Doya Doya Moda yarışması

17.15’da Yerli Sinema

20.00’da Survivor yarışması yeni bölüm

Her Perşembe günü ekranlarda birbirinden çeşitli programlar yayınlanmaktadır. Vatandaşlarımız 11 Şubat 2021 Perşembe kanallarınnı merak ediyor. 11 Şubat Perşembe TV yayın akışı belli oldu. Vatandaşlarımız hazırladığımız yayın akışı listesine bakarak bu akşam izleyebileceği bir programı seçebilirler. Bu sayede akşamları sıkıcı geçmez. Çünkü birbirinden farklı birçok program ve dizi var. İşte 11 Şubat 2021 Perşembe günü tüm kanalların yayın akışı listesi...