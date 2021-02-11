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TV'de bugün hangi dizi ve programlar var? 11 Şubat Perşembe TV yayın akışında neler var?

Hafta içi her Perşembe ekranlarda birbirinden güzel programlar ve diziler yayınlanmaktadır. Vatandaşlarımız 11 Şubat 2021 Perşembe kanalların yayın akışını merak ediyor. 11 Şubat Perşembe TV yayın akışı belli oldu.

11 Şubat 2021 Perşembe 16:24
TV'de bugün hangi dizi ve programlar var? 11 Şubat Perşembe TV yayın akışında neler var?
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Her Perşembe günü ekranlarda birbirinden çeşitli programlar yayınlanmaktadır. Vatandaşlarımız 11 Şubat 2021 Perşembe kanalların yayın akışını merak ediyor. 11 Şubat Perşembe TV yayın akışı belli oldu. Vatandaşlarımız hazırladığımız yayın akışı listesine bakarak bu akşam izleyebileceği bir programı seçebilirler. Bu sayede akşamları sıkıcı geçmez. Çünkü birbirinden farklı birçok program ve dizi var. İşte 11 Şubat 2021 Perşembe günü tüm kanalların yayın akışı listesi...

11 Şubat 2021 Perşembe Star TV Yayın Akışı

  • 07.00’da Mesut Yar ile Bugün
  • 09.45’da Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı
  • 13.15’da Gerçeğin peşinde programı
  • 16.30’da Söz dizisi
  • 18.30’da Ana Haber
  • 20.00’da Akrep

11 Şubat 2021 Perşembe FOX TV Yayın Akışı

  • 08.00’da İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programı
  • 11.00’da Çağla ile Yeni Bir Gün programı
  • 13.00’da Bay Yanlış programı
  • 13.45’da Temizlik Benim İşim programı
  • 16.00’da Zuhal Topal'la Sofrada programı

11 Şubat 2021 Perşembe Show TV Yayın Akışı

  • 07.30’da Yeni Gelin programı
  • 09.45’da Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler programı
  • 11.30’da Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu programı
  • 12.30’da Adını Feriha Koydum programı
  • 15.15’da Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programı
  • 18.45’da Show Ana Haber programı
  • 20.00’da Alev Alev programı

11 Şubat 2021 Perşembe ATV Yayın Akışı

  • 08.00’da Kahvaltı Haberleri programı
  • 10.00’da Müge Anlı ile Tatlı Sert programı
  • 13.00’da Gün Ortası programı
  • 14.00’da Beni Bırakma programı
  • 16.20’da Esra Erol'da programı
  • 19.00’da ATV Ana Haber programı
  • 20.00’da Bir Zamanlar Çukurova programı

11 Şubat 2021 Perşembe Kanal D Yayın Akışı

  • 07.00’da Sihirli Annem programı
  • 09.00’da Neler Oluyor Hayatta programı
  • 11.00’da Yaprak Dökümü programı
  • 13.00’da Gelinim Mutfakta programı
  • 16.00’da Yüzleşme programı
  • 19.00’da Kanal D Ana Haber programı
  • 20.00’da Çok Güzel Hareketler 2 programı

11 Şubat 2021 Perşembe TRT 1 Yayın Akışı

  • 08.15’de Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi programı
  • 09.30’da Kalk Gidelim programı
  • 11.30’da Türkan Hanım'ın Konağı programı
  • 13.20’de Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar programı
  • 15.55’de Acemi Anneler yarışması
  • 17.15’de Seksenler dizisi
  • 19.00’da Ana Haber programı
  • 19.55’de Doğrusu Ne? programı
  • 20.00’da Börü dizisi

11 Şubat 2021 Perşembe Kanal 7 Yayın Akışı

  • 07.45’da Sarı Yıldız
  • 09.30’da Muhabbet Kapısı
  • 11.30’da Tatlı Bela dizisi
  • 14.30’da Mutfağım Şahane programı
  • 15.20’da Masum dizisi
  • 18.00’da Kanal 7 Haber Saati
  • 19.00’da Emanet dizisi
  • 21.20’da Yaralı Kalbim dizisi

11 Şubat 2021 Perşembe TV8 Yayın Akışı

  • 07.15’de 8'de Sağlık programı
  • 08.30’da Doğduğun Ev Kaderindir dizisi tekrarı
  • 10.45’da Survivor Panorama programı
  • 13.00’da Doya Doya Moda yarışması
  • 17.15’da Yerli Sinema
  • 20.00’da Survivor yarışması yeni bölüm


Son Güncelleme: 11.02.2021 16:33
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Anahtar Kelimeler:
11 Şubat ğerşembeYayın Akışı
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