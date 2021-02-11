TV'de bugün hangi dizi ve programlar var? 11 Şubat Perşembe TV yayın akışında neler var?

11 Şubat 2021 Perşembe Star TV Yayın Akışı
- 07.00’da Mesut Yar ile Bugün
- 09.45’da Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı
- 13.15’da Gerçeğin peşinde programı
- 16.30’da Söz dizisi
- 18.30’da Ana Haber
- 20.00’da Akrep
11 Şubat 2021 Perşembe FOX TV Yayın Akışı
- 08.00’da İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programı
- 11.00’da Çağla ile Yeni Bir Gün programı
- 13.00’da Bay Yanlış programı
- 13.45’da Temizlik Benim İşim programı
- 16.00’da Zuhal Topal'la Sofrada programı
11 Şubat 2021 Perşembe Show TV Yayın Akışı
- 07.30’da Yeni Gelin programı
- 09.45’da Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler programı
- 11.30’da Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu programı
- 12.30’da Adını Feriha Koydum programı
- 15.15’da Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programı
- 18.45’da Show Ana Haber programı
- 20.00’da Alev Alev programı
11 Şubat 2021 Perşembe ATV Yayın Akışı
- 08.00’da Kahvaltı Haberleri programı
- 10.00’da Müge Anlı ile Tatlı Sert programı
- 13.00’da Gün Ortası programı
- 14.00’da Beni Bırakma programı
- 16.20’da Esra Erol'da programı
- 19.00’da ATV Ana Haber programı
- 20.00’da Bir Zamanlar Çukurova programı
11 Şubat 2021 Perşembe Kanal D Yayın Akışı
- 07.00’da Sihirli Annem programı
- 09.00’da Neler Oluyor Hayatta programı
- 11.00’da Yaprak Dökümü programı
- 13.00’da Gelinim Mutfakta programı
- 16.00’da Yüzleşme programı
- 19.00’da Kanal D Ana Haber programı
- 20.00’da Çok Güzel Hareketler 2 programı
11 Şubat 2021 Perşembe TRT 1 Yayın Akışı
- 08.15’de Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi programı
- 09.30’da Kalk Gidelim programı
- 11.30’da Türkan Hanım'ın Konağı programı
- 13.20’de Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar programı
- 15.55’de Acemi Anneler yarışması
- 17.15’de Seksenler dizisi
- 19.00’da Ana Haber programı
- 19.55’de Doğrusu Ne? programı
- 20.00’da Börü dizisi
11 Şubat 2021 Perşembe Kanal 7 Yayın Akışı
- 07.45’da Sarı Yıldız
- 09.30’da Muhabbet Kapısı
- 11.30’da Tatlı Bela dizisi
- 14.30’da Mutfağım Şahane programı
- 15.20’da Masum dizisi
- 18.00’da Kanal 7 Haber Saati
- 19.00’da Emanet dizisi
- 21.20’da Yaralı Kalbim dizisi
11 Şubat 2021 Perşembe TV8 Yayın Akışı
- 07.15’de 8'de Sağlık programı
- 08.30’da Doğduğun Ev Kaderindir dizisi tekrarı
- 10.45’da Survivor Panorama programı
- 13.00’da Doya Doya Moda yarışması
- 17.15’da Yerli Sinema
- 20.00’da Survivor yarışması yeni bölüm
Son Güncelleme: 11.02.2021 16:33