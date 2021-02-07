TV'de 7 Şubat 2021 Pazar hangi diziler var? 7 Şubat TV'de bugün yayınlanacak dizi ve filmler

7 Şubat Pazar günü televizyonda hangi yapımların olduğu merak ediliyor. İzleyiciler bugün TV’de ne var sorusunu araştırıyor.

Pazar günü televizyonların yayın akışında sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra birbirinden eğlenceli yapımlar yer alıyor. Televizyon izleyiciler sevdikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmamak adına günlük TV yayın akışlarını inceliyor.

7 Şubat Pazar, televizyonda yayınlanacak film ve diziler

14:00 Kara Murat Ölüm Emri Sinema Kanal D

14:10 Shrek: Sonsuza Dek Mutlu Sinema TRT 1

15:30 Yasak Elma Fox TV

15:45 Seni Çok Bekledim Star TV

15:45 Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde Sinema Kanal D

16:00 Sinema Sinema Tv8

15:50 Maraşlı ATV

16:00 Tozkoparan İskender TRT 1

16:00 Masum Kanal 7

16:45 Çocuklar Duymasın Teve2

17:30 Tozkoparan İskender TRT 1

19:00 Yemin Kanal 7

19:30 Yasak Bölge Sinema Beyaz TV

20:00 Menajerimi Ara Star TV

20:00 Arıza Show TV

20:00 Hercai ATV

20:00 Tövbeler Olsun TRT 1

20:00 Kefaret Fox TV

21:15 Diriliş Ertuğrul Beyaz TV

21:30 Çalışmak İçin İyi Bir Gün Sinema TRT 2

22:20 Yaralı Kalbim Kanal 7

23:00 Malkoçoğlu Kurt Bey Sinema Tv360

23:45 6 Başlı Köpekbalığı Sinema Kanal D

23:45 Kanıt Teve2