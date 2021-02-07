TV'de 7 Şubat 2021 Pazar hangi diziler var? 7 Şubat TV'de bugün yayınlanacak dizi ve filmler

7 Şubat Pazar günü televizyonda hangi yapımların olduğu merak ediliyor. İzleyiciler bugün TV’de ne var sorusunu araştırıyor.
Pazar günü televizyonların yayın akışında sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra birbirinden eğlenceli yapımlar yer alıyor. Televizyon izleyiciler sevdikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmamak adına günlük TV yayın akışlarını inceliyor.
7 Şubat Pazar, televizyonda yayınlanacak film ve diziler
14:00 Kara Murat Ölüm Emri Sinema Kanal D
14:10 Shrek: Sonsuza Dek Mutlu Sinema TRT 1
15:30 Yasak Elma Fox TV
15:45 Seni Çok Bekledim Star TV
15:45 Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde Sinema Kanal D
16:00 Sinema Sinema Tv8
15:50 Maraşlı ATV
16:00 Tozkoparan İskender TRT 1
16:00 Masum Kanal 7
16:45 Çocuklar Duymasın Teve2
19:00 Yemin Kanal 7
19:30 Yasak Bölge Sinema Beyaz TV
20:00 Menajerimi Ara Star TV
20:00 Arıza Show TV
20:00 Hercai ATV
20:00 Tövbeler Olsun TRT 1
20:00 Kefaret Fox TV
21:15 Diriliş Ertuğrul Beyaz TV
21:30 Çalışmak İçin İyi Bir Gün Sinema TRT 2
22:20 Yaralı Kalbim Kanal 7
23:00 Malkoçoğlu Kurt Bey Sinema Tv360
23:45 6 Başlı Köpekbalığı Sinema Kanal D
23:45 Kanıt Teve2